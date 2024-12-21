У Мінкульті оприлюднили план реставрації Миколаївського костелу, який постраждав внаслідок удару РФ по Києву
У Києві тривають підготовчі роботи з відновлення Миколаївського костелу, який постраждав внаслідок ракетного удару по місту в п'ятницю, 20 грудня
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Там зазначили, що наразі реставратори зосереджені на виконанні першочергових заходів для збереження об’єкта культурної спадщини.
Для запобігання подальшій руйнації будівлі встановлять тимчасове опорядження, яке допоможе підтримувати оптимальний температурний режим усередині костелу.
У межах реставрації заплановано виготовлення нових скляних елементів центральної вітражної композиції, яка була зруйнована під час обстрілу.
"Відновлення здійснюватиметься на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об'єкта. Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які відповідають викликам сьогодення, що максимально розкриватимуть задум авторів 1899–1909 років", – зазначили в Мінкульті.
Там додали, що під час реставраційних робіт у 1979-1981 роках радянська влада змінила призначення споруди, адаптувавши її для концертної діяльності. Так, було замінено конструктивні та декоративні елементи, а скло центральної вітражної композиції – на посередній варіант.
"Наразі Миколаївський костел залишається одним із символів архітектурного силуету Києва та культурної спадщини України загалом. Тож фахівці ретельно складають акти та оновлюють проєктну документацію, які стануть основою для подальшої реставраційної програми. Вона поверне об’єкту культурної спадщини автентичність XIX століття та історичну велич", – додали у відомстві.
- Миколаївський костел був пошкоджений внаслідок російського ракетного удару 20 грудня. У декількох районах Києва зафіксували падіння уламків, унаслідок чого загинула людина, ще 13 осіб постраждали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе