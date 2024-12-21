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Головна Культура У Мінкульті оприлюднили план реставрації Миколаївського костелу, який постраждав внаслідок удару РФ по Києву

У Мінкульті оприлюднили план реставрації Миколаївського костелу, який постраждав внаслідок удару РФ по Києву

Юлія Лаврук
21 грудня, 2024 субота
21:25
Культура Київ обстріл 20.12.24

У Києві тривають підготовчі роботи з відновлення Миколаївського костелу, який постраждав внаслідок ракетного удару по місту в п'ятницю, 20 грудня

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Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Там зазначили, що наразі реставратори зосереджені на виконанні першочергових заходів для збереження об’єкта культурної спадщини.

Для запобігання подальшій руйнації будівлі встановлять тимчасове опорядження, яке допоможе підтримувати оптимальний температурний режим усередині костелу.

У межах реставрації заплановано виготовлення нових скляних елементів центральної вітражної композиції, яка була зруйнована під час обстрілу. 

"Відновлення здійснюватиметься на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об'єкта. Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які відповідають викликам сьогодення, що максимально розкриватимуть задум авторів 1899–1909 років", – зазначили в Мінкульті.

Там додали, що під час реставраційних робіт у 1979-1981 роках радянська влада змінила призначення споруди, адаптувавши її для концертної діяльності. Так, було замінено конструктивні та декоративні елементи, а скло центральної вітражної композиції – на посередній варіант.

"Наразі Миколаївський костел залишається одним із символів архітектурного силуету Києва та культурної спадщини України загалом. Тож фахівці ретельно складають акти та оновлюють проєктну документацію, які стануть основою для подальшої реставраційної програми. Вона поверне об’єкту культурної спадщини автентичність XIX століття та історичну велич", – додали у відомстві.

  • Миколаївський костел був пошкоджений внаслідок російського ракетного удару 20 грудня. У декількох районах Києва зафіксували падіння уламків, унаслідок чого загинула людина, ще 13 осіб постраждали.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
новини Києва
ракетний удар
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