Бездіяльність влади призвела до критичної ситуації з мобілізацією, – аналітик Юрій Гончаренко
Вибухи біля будівель ТЦК і напади на працівників стали можливими через те, що в Україні допустили формування негативних наративів про мобілізацію як форму покарання
Про це у коментарі кореспондентці Еспресо Наталі Стареправо сказав керівник дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко.
За даними дослідження групи, в Україні допустили формування негативних наративів про мобілізацію як форму покарання, не протидіяли формуванню мереж "правового захисту від мобілізації", провалили впровадження системи "Резерв+", не виконали обіцянку щодо демобілізації та проігнорували попередження про загрозу насильницького спротиву.
Юрій Гончаренко виділив п'ять ключових етапів розгортання кризи:
- весна 2022 року – формування негативних наративів;
- літо-осінь 2022 року - створення мереж "правового захисту" від мобілізації;
- 2023 рік - провокації проти працівників ТЦК;
- 2024 рік - колапс реформи мобілізації та кризу довіри.
- початок 2025 року - перехід до відкритого насильства.
За словами експерта, ситуація може вийти з-під контролю через відсутність системного підходу.
"Наші спостереження показують, що значна частина українських громадян опинилася в опозиції до власної держави. Не визнавати це – означає провокувати подальше посилення насильства та створювати ризик неконтрольованого бунту. В кожній області діють організовані мережі спротиву мобілізації. Замість того, щоб шукати причини цього явища та працювати над їхнім усуненням, держава обрала тактику замовчування проблеми", - заявив Юрій Гончаренко.
Він зазначив, що в Україні політики мають відповідати за свої слова, аби суспільство не думало, що з ним чинять несправедливо.
"Якщо прозвучало слово "демобілізація", то, будь ласка, зробіть демобілізацію або не говоріть це слово", - сказав аналітик.
- 1 лютого у ТЦК Рівного стався вибух, унаслідок якого загинула людина, ще шестеро дістали поранення.
- 5 лютого внаслідок вибуху біля Кам'янець-Подільського ТЦК на Хмельниччині загинув чоловік, який приніс вибухівку. Ще четверо людей отримали поранення.
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