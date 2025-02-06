Бездіяльність влади призвела до критичної ситуації з мобілізацією, – аналітик Юрій Гончаренко

Про це у коментарі кореспондентці Еспресо Наталі Стареправо сказав керівник дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко.

За даними дослідження групи, в Україні допустили формування негативних наративів про мобілізацію як форму покарання, не протидіяли формуванню мереж "правового захисту від мобілізації", провалили впровадження системи "Резерв+", не виконали обіцянку щодо демобілізації та проігнорували попередження про загрозу насильницького спротиву.

Юрій Гончаренко виділив п'ять ключових етапів розгортання кризи:

весна 2022 року – формування негативних наративів; літо-осінь 2022 року - створення мереж "правового захисту" від мобілізації; 2023 рік - провокації проти працівників ТЦК; 2024 рік - колапс реформи мобілізації та кризу довіри. початок 2025 року - перехід до відкритого насильства.

За словами експерта, ситуація може вийти з-під контролю через відсутність системного підходу.

"Наші спостереження показують, що значна частина українських громадян опинилася в опозиції до власної держави. Не визнавати це – означає провокувати подальше посилення насильства та створювати ризик неконтрольованого бунту. В кожній області діють організовані мережі спротиву мобілізації. Замість того, щоб шукати причини цього явища та працювати над їхнім усуненням, держава обрала тактику замовчування проблеми", - заявив Юрій Гончаренко.

Він зазначив, що в Україні політики мають відповідати за свої слова, аби суспільство не думало, що з ним чинять несправедливо.

"Якщо прозвучало слово "демобілізація", то, будь ласка, зробіть демобілізацію або не говоріть це слово", - сказав аналітик.