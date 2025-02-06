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В Україні стартувала благодійна платформа соціально відповідального бізнесу з підтримки дітей загиблих Героїв

Юлія Юліна
6 лютого, 2025 четвер
17:32
Суспільство

Авіакомпанія "Українські вертольоти" вирішила об’єднати соціально відповідальний бізнес і створити благодійну платформу "Дітям Героїв"

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Компанія опікується дітьми загиблих захисників. На сьогодні "Українські вертольоти" взяли під своє крило 18  круглих сиріт полеглих військових із Київщини, згодом візьмуть і діток зі столиці. Щомісяця малеча отримує по 10 тис. грн на свої потреби. Також компанія організовує для підопічних розважальні, пізнавальні та оздоровчі заходи.

Один із таких дітей, якими опікується компанія, – Гліб. Пів року тому хлопчика взяли під опіку й відтоді забезпечують його необхідними речами, організовують екскурсії та відпочинок у таборах. Його опікунка Ірина Желєзова зізнається, що закритий у собі хлопець після цих поїздок почав розслаблятися та усміхатися.

"Він дзвонив мені кожного дня і був у такому захваті! Він розповідав мені, що так, сьогодні ми каталися на конях. А ти пам'ятаєш, мене тато возив кататися на конях? Тобто це у дитини пробуджує такі спогади про батька", - розповіла жінка.

Аби підтримати якомога більше таких дітей, "Українські вертольоти" вирішили об’єднати соціально відповідальний бізнес і створити благодійну платформу "Дітям Героїв".

"Ми маємо створити всі умови для їхнього подальшого гідного життя, для розвитку, для їхнього навчання, для забезпечення всіх їхніх потреб. Так держава та суспільство України підставляють плече для тих дітей, чиї батьки підставили плече й дали можливість нам сьогодні жити в країні й зберегти її в такому стані", - розповів журналістам заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.

"Ми розуміємо, що коли люди ризикують своїм життям, вони повинні знати, що вдома у них усе добре. І не дай Боже, що з людиною щось станеться, їхня родина, їхні діти не залишаться без опіки", - наголосив голова ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

До ініціативи авіакомпанії долучилися 28 небайдужих і соціально відповідальних бізнесів з усієї України. 

"Коли до нас звернулися "Українські вертольоти", ми зрозуміли, що не можемо бути осторонь. Ми хочемо підтримувати дітей, ми інвестуємо в дітей і віримо, що це наше майбутнє. Ми хочемо, щоб це майбутнє було щасливим", - зазначила заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" з комунікацій Ірина Шинкаренко. 

Авіакомпанія закликає українських та іноземних підприємців долучитися до платформи. Адже бізнес – це не тільки прибутки, а й відповідальність перед тими, хто зараз бореться на фронті.

"Сьогоднішнє об'єднання бізнесу – це про те, що чужих дітей немає, а діти воїнів Збройних Сил України – це діти, перед якими ми ув величезному боргу. Їхні батьки поклали своє життя, захищаючи кожного з нас", - додала директорка з комунікацій авіакомпанії "Українські вертольоти" Леся Червінська.

З початку повномасштабного вторгнення РФ авіакомпанія "Українські вертольоти" надала благодійної допомоги на 228 млн грн, з них 35 млн – для сімей загиблих захисників та майже 13 млн грн – дітям-сиротам і напівсиротам полеглих Героїв.

Теги:
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бізнес
Війна з Росією
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