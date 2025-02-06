Дипломат Левченко: Арахамія використав візит на інавгурацію Трампа для проведення певних розмов
Дипломат, посол України у Хорватії (2010-2017), у Боснії та Герцоговині (2011-2017) Олександр Левченко зазначив, що наразі Україна активно комунікує з американською стороною
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Звісно, що російська сторона буде щось пропонувати й тиснути. Росія постійно на контакті з американцями, адже це ядерні держави. Ці контакти тривають вже десятиліттями, ще до Карибської кризи 1962 року. Проте, важливо, як ми себе поставимо, які речі донесемо до відома наших партнерів", - зауважив Левченко.
За словами дипломата, нещодавно в столиці США відбувався український тиждень, де була присутня наша парламентська делегація, яку очолив Давид Арахамія.
"Очевидно, Арахамія провів не одну зустріч. Наразі немає публічної інформації про це, і це добре, адже це дуже тонкі питання. Була там і група дипломатів. Є перевірена інформація, що Давид Арахамія був на інаугурації Дональда Трампа і використовував цей час також для певних розмов", - пояснив Левченко.
Дипломат також додав, що наразі триває тісна комунікація України з американською стороною.
"Ми пропонуємо, щось приймається, щось не дуже, але в будь-якому випадку йде робочий процес. Сьогодні в російській Думі говорять про те, що очікують зустріч Трампа з президентом Росії десь в кінці лютого або в березні. Зрозуміло, що у російсько-американському треку теж тривають постійні розмови", - резюмував Левченко.
- Спецпредставник американського президента з питань України та РФ Кіт Келлог спростував інформацію, що він презентує план США про закінчення війни на безпековій конференції у Мюнхені. За його словами, це має зробити Дональд Трамп.
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