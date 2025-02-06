Для потреб України винищувачі Mirage 2000 були модернізовані, - президент Української авіаційної асоціації пілотів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Була заява міністра оборони Франції про те, що Україні вже поставлені літаки Mirage 2000. Свого часу французи постачали ці літаки за кордон, то був експортний варіант, і тоді прийняли рішення, що певну кількість залишать для власного вжитку. Пізніше перейшли на сучасну, більш досконалу авіаційну техніку, а літаки Mirage 2000 вивели зі складу повітряних сил Франції. Зазначу, Mirage 2000 – винищувач, який для потреб України був модернізований для того, щоб він мав можливість нести крилаті ракети", - зауважив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна".

За його словами, така модернізація винищувачів Mirage 2000 дає величезну допомогу Військово-повітряним силам України, тим же ще радянським літакам, наприклад, як Су-24.

"Тепер у нас з'явилися додаткові носії для того, щоб використовувати крилаті ракети Storm Shadow, які надають нам наші партнери та союзники. А це означає, що вага одночасного залпу, тобто зі всіх носіїв, які на сьогодні є у Військово-повітряних силах України, суттєво збільшиться", - резюмував Геннадій Хазан.



Що відомо про передачу Україні Mirage 2000

Про те, що Франція віддасть Україні свої винищувачі, 6 червня оголосив Емманюель Макрон. Наступного дня президент Франції повідомив про початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків. Макрон не уточнив, про яку кількість літаків наразі йдеться.

У жовтні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.

Пізніше повідомлялося, що Франція поставить Україні перші три реактивні винищувачі Mirage 2000-5 вже в першому кварталі 2025 року.

25 грудня стало відомо, що українські пілоти та механіки завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.

6 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції.





