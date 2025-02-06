Для потреб України винищувачі Mirage 2000 були модернізовані, - президент Української авіаційної асоціації пілотів
Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", зазначив, що модернізовані винищувачі Mirage 2000 мають можливість нести крилаті ракети Storm Shadow
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Була заява міністра оборони Франції про те, що Україні вже поставлені літаки Mirage 2000. Свого часу французи постачали ці літаки за кордон, то був експортний варіант, і тоді прийняли рішення, що певну кількість залишать для власного вжитку. Пізніше перейшли на сучасну, більш досконалу авіаційну техніку, а літаки Mirage 2000 вивели зі складу повітряних сил Франції. Зазначу, Mirage 2000 – винищувач, який для потреб України був модернізований для того, щоб він мав можливість нести крилаті ракети", - зауважив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна".
За його словами, така модернізація винищувачів Mirage 2000 дає величезну допомогу Військово-повітряним силам України, тим же ще радянським літакам, наприклад, як Су-24.
"Тепер у нас з'явилися додаткові носії для того, щоб використовувати крилаті ракети Storm Shadow, які надають нам наші партнери та союзники. А це означає, що вага одночасного залпу, тобто зі всіх носіїв, які на сьогодні є у Військово-повітряних силах України, суттєво збільшиться", - резюмував Геннадій Хазан.
Що відомо про передачу Україні Mirage 2000
Про те, що Франція віддасть Україні свої винищувачі, 6 червня оголосив Емманюель Макрон. Наступного дня президент Франції повідомив про початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків. Макрон не уточнив, про яку кількість літаків наразі йдеться.
У жовтні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.
Пізніше повідомлялося, що Франція поставить Україні перші три реактивні винищувачі Mirage 2000-5 вже в першому кварталі 2025 року.
25 грудня стало відомо, що українські пілоти та механіки завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.
6 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції.
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