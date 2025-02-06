"Ціль - щоб людина отримала власні джерела доходів": у Мінсоцполітики назвали умову призначення субсидії для ВПО безробітним

Про це під час презентації нового інструменту державної підтримки внутрішньо переміщених осіб - субсидії на оренду житла, розповіла перша заступниця Міністра соцполітики Дарія Марчак, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Безробітна людина може подати документи на субсидію й отримати субсидію, але, як ми вже говорили, нам насправді дуже важливо, щоб така людина після призначення субсидії почала шукати роботу, щоб отримати свій власний дохід. І тому умовою програми є те, що ви подаєте, як безробітна особа, документи на призначення субсидії, але після цього вам потрібно буде співпрацювати зі Службою зайнятості для того, щоб або вам пошукали роботу, або, наприклад, якщо є ситуація, в якій ви не можете за своїм фахом знайти роботу у своєму населеному пункті, щоб вам запропонували програму перенавчання", - зазначила Марчак

Вона наголосила, що фінальною ціллю є те, щоб людина працездатного віку мала можливість отримати джерело доходів у новій громаді. Посадовиця підкреслила, що не необов'язково працювати тут і зараз, але метою є стимуляція початку взаємодії зі Службою зайнятості, щоб людина мала можливість далі працевлаштуватися.

Відповідаючи на запитання щодо кількості субсидій, Марчак сказала, що обмежень немає, але попередньо закладена сума у 4 мільярди гривень.

"Ми б хотіли покрити максимальну кількість людей, яким програма буде необхідна. У нас є зараз внутрішня ціль - хоча б 4 млрд грн, витрачених на субсидію на оренду житла у 2025 році. Але ми говорили з колегами з Міністерства фінансів, де розмова йшла про те, що якщо буде більший попит, ніж ми планували, то обов'язково знайдемо гроші, щоб цей попит задовольнити. Головне зараз зробити так, щоб люди, які мають бажання, отримали можливість подати документи на субсидію та щоб і родина, і орендодавець погодилися офіційно оформити відносини", - підсумувала вона.