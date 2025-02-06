Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Міністерка соцполітики Жолнович розповіла, які інструменти для підтримки ВПО діють в Україні
Ексклюзив

Міністерка соцполітики Жолнович розповіла, які інструменти для підтримки ВПО діють в Україні

Катерина Ганжа
6 лютого, 2025 четвер
15:12
Суспільство Оксана Жолнович, міністерка соцполітики України

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла про основні інструменти, які діють в Україні для підтримки внутрішньо переміщених осіб

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко. 

Про розробку сервісів для ВПО

"Незважаючи на те, що війна вже триває більше ніж 10 років, велику кількість інструментів, які би могли людиноцентрично підходити до потреб кожної людини внутрішньо переміщеної, ми опрацьовуємо тільки зараз. І це декілька сервісів, які ми в минулому році запустили. І в цьому році, я вважаю, що ми мусимо їх розвинути", - зазначила Жолнович.

Про базову психоемоційну підтримку

За словами Жолнович, перший із таких сервісів для ВПО – це базова психоемоційна підтримка. 

"Коли людина розгублена, коли у неї стрес, депресія, коли вона не розуміє, хто поруч. Тому що в тому житті, коли у неї були сусіди, друзі рідні, і в один момент – розгублюється. Треба сформувати нові кола підтримки. І власне для кодування такого виклику, ми вперше у минулому році розпочали застосовувати послугу формування життєстійкості, де надаємо психосоціальний супровід і формуємо групи взаємопідтримки, в тому числі для ВПО", - розповіла міністерка. 

Вона також поділилася, що протягом цього тижня відвідала три такі центри.

"В кожному з них просто плакали люди. В одному – це була жінка, яка внутрішньо переміщена, брат в полоні, а дитина на фоні цього отримала цукровий діабет. І вона каже, що просто в рамках того центру вона якось змогла віднайти себе і стала працівником. В іншому – це теж жінки, які внутрішньо переміщені, літного віку, які почували себе непотрібними. Але в рамках роботи з центром вони знайшли сенс життя. Вони приходять, волонтерять, плетуть сітки, вони зробили своє ком'юніті і у них уже життя не в чорних фарбах малюється", - розповіла міністерка соцполітики. 

За її словами, цю програму в Україні будуть розширювати. 

"Я дуже прошу представників громад долучатися, шукати приміщення, активізуватися. Сьогодні це потрібно кожній людині, не тільки внутрішньо переміщеним. Але їм особливо. Тому що це не тільки питання про те, як навчитися проживати цей біль, а це питання – а де мені знайти нових друзів, а де мені знайти нових, умовно рідних людей, як мені цю систему вибудувати. Коли я один в чужому населеному пункті і нікого і нічого не знаю. Потрібно місце, де можна буде ці нові соціально контакти зав’язати", - відмітила Жолнович. 

Фінансова підтримка ВПО 

Оксана Жолнович також наголосила на необхідності забезпечення "власної незалежності" внутрішньо переміщених осіб. 

"Таку незалежність дає робота, свій дохід. Але преважна більшість ВПО – це жінки з дітьми. І в дуже багатьох випадках школа або не працює, або працює позмінно. І ти не можеш залишити своїх дітей одних вдома, щоб піти і шукати роботу. Тому ми серйозно розширили послугу муніципальної няні і будемо ще її вдосконалювати, щоб це була або юридична, або фізична особа, яка може доглядати від трьох до п’яти дітей. Компенсуємо вартість догляду на одну дитину – 8 000 грн. Це суттєво більше, ніж було раніше. Тому що це в рамках мінімальної заробітної плати. Якщо три дитини чи п’ять – це вже більш менш заробіток, який дозволяє планувати своє майбутнє", - зазначила міністерка соцполітики. 

Щодо роботи із людьми похилого віку, людьми з інвалідністю та вразливими категоріями  

Жолнович зауважила, що наразі найбільш критичною в Україні є ситуація із людьми похилого віку та людьми з інвалідністю. 

"Коли вони переміщуються, у нас для них єдина відповідь – ми можемо поселити їх, якщо вони потребують догляду, в інтернат. Але людям, які жили у своїх будинках, які мали своє господарство, які були самостійні, вони не всі емоційно готові туди їхати. З іншого боку наша країна взяла на себе зобов’язання перейти від інтернатної системи утримання. Тому що кожна людина має жити у громаді, а не в замкнутому просторі", - зазначила міністерка. 

Тому, за її словами, було запропоновано "послугу підтриманого проживання". 

"Невеликі будинки в громадах, або, навіть, квартири. Кожна організація такі може взяти чи в оренду, чи громада може виділити невеликий будинок і його поремонтувати. А ми оплатимо послугу догляду для таких людей. Таким чином, забезпечимо їм безпечний переїзд із зони бойових дій у те місце, де вони не залишаться самі, а матимуть догляд", - пояснила Жолнович.

Вона також додала, що продовжуються виплати соцпідтримки для вразливих категорій осіб. Йдеться про додаткові 2-3 тисячі гривень. Міністерка звернула увагу на те, що паралельно із цим, громадяни можуть отримати й інші види підтримки – для багатодітних батьків, для людей з інвалідністю, тощо. 

Щодо ситуації із орендою житла

Також міністерка соцполітики розповіла про новий інструмент у сфері оренди житла. 

"Якщо у вас є знайомі, які виїхали за кордон і там знайшли підтримку, то переважна більшість з них будуть жити в орендованому житлі у звичайних людей і держава компенсує частину видатків власникам цих квартир. Зараз ми за підтримки міжнародних партнерів також запроваджуємо такий інструмент в Україні. Ми абсолютно відкриті до пропозицій, як ми можемо його вдосконалити. Що ми можемо гарантувати для орендарів, людей внутрішньо переміщених, і що ми можемо гарантувати для орендодавців. Щоб це й процес був відкритим, дружнім і внормованим", - зазначила Жолнович. 

За її словами, в Україні вже зареєстровано перший такий кейс оренди житла, яким скористалася пара, яка нині мешкає у Закарпатській області.

"Вони отримали субсидію 4760 грн і орендодавець, який здав це житло, отримав компенсацію податків 2352 гривні. Я дуже рада, що це відбулося. Для нас дуже важливо донести кожному орендодавцю, що ми будемо компенсувати ту частину податків, яку він буде сплачувати за оренду житла. Але для нас надзвичайно важливо, щоб це було унормовано. Щоб і права і обов’язки кожної зі сторін були задекларовані", - резюмувала міністерка соціальної політики України. 

  • Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла, що завдяки запровадженню адресної допомоги держава змогла зекономити гроші й спрямувати їх для майже 10 тис. родин внутрішньо переміщених осіб, які втратили свої домівки. 
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
внутрішні переселенці
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-0.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.36
    Купівля 41.36
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 42.9
    Продаж 43.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
6 лютого
16:23
Ексклюзив
Дональд Трамп
У Покровську є багато того, про що кажуть у США, - екснардепка Юринець про заяви Трампа щодо українських копалин
16:18
гривня тисяча гривень
"Пакунок малюка": в Україні розширюють перелік банків, де можна отримати грошову компенсацію
16:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 29 січня – 5 лютого
Ворог більшість свого ресурсу перемістив на північ Лиманського напрямку, - речник 63-ї ОМБр ЗСУ
16:12
F-16
Умєров: Україна отримала винищувачі F-16 від Нідерландів
16:00
OPINION
блог Олег Медуниця
Трамп правий, копалини у нас є. Але є і нюанс
15:57
Південна Корея
Україна готова обговорювати передачу полонених КНДР з Південною Кореєю, - посол Пономаренко
15:30
Оновлено
Кіт Келлог
Келлог заявив, що не представлятиме план Трампа щодо припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції
15:23
Ексклюзив
путін
Погодження йдуть, Путін налаштований вийти на свій формат "миру": генерал Маломуж про підготовку до переговірного процесу
15:14
безпілотник, дрон
Росіяни атакували дроном район щільної житлової забудови у Харкові
15:03
Оновлено
Екскомбрига 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Рюмшина залишили під вартою
14:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Москва усіляко тягнутиме час з перемовинами
13:54
Оновлено
Рамштайн
Велика Британія збирає "Рамштайн" на 12 лютого
13:48
До кінця 2025 року РФ планує закінчити "ремонт" драмтеатру в Маріуполі, - міськрада
13:34
Наталка Діденко
Ожеледиця, сонячні прояснення і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 7 лютого
13:24
Новини компаній
"АТБ" — драйвер української економіки: 248,8 млрд грн товарообігу, 28,6 млрд грн податків, 2 млрд грн допомоги
13:14
ядерна зброя
"Шанс між мінімальним і нульовим": Келлог відкинув можливість повернення Україні статусу ядерної держави
12:57
Ексклюзив
Полонені
Щонайменше 20 тис. цивільних українців перебувать у російському полоні, - голова Об’єднання родичів політв’язнів Кремля
12:33
Українські активісти протестували проти виступу російської оперної співачки Нетребко в опері Палм-Біч
12:27
Оновлено
Енергосистема, електроенергія, обстріли
У низці регіонів України запровадили аварійні вимкнення світла
12:27
Оновлено
аеродром "Приморсько-Ахтарський
Сили оборони уразили аеродром у Краснодарському краї, звідки РФ запускає "шахеди"
12:24
Ексклюзив
"Ми не обійдемося без залучення іноземних працівників, але кваліфікованих": президент Конфедерації роботодавців України Мірошниченко
12:22
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
У січні українські безпілотники уразили 66% військової техніки РФ, - Сирський
12:06
винищувач Mirage 2000
Перші французькі Mirage 2000 вже в Україні
12:01
OPINION
Російські консерви активізувалися не випадково
12:00
Оновлено
Денис Комарницький
НАБУ та САП проводять масштабні обшуки у Київській міській раді та КМДА, ЗМІ пишуть про причетного до забудов Комарницького
11:29
Енергетика
Цими вихідними Литва, Латвія та Естонія від'єднаються від російської енергосистеми
10:43
Огляд
світ, міжнародний огляд
Порушення фінансування українських шкіл й систем теплопостачання та скільки у Європи часу, щоб підготуватися до потенційного російського нападу. Акценти світових ЗМІ 6 лютого
10:36
Ексклюзив
"Я не маю відповіді, чому плацдарм в районі Дворічної досі не заблокований, а навпаки продовжує розширюватися": військовий експерт Селезньов
10:32
електроенергія
РФ атакувала низку об'єктів генерації та передачі електроенергії: ситуація в енергосистемі 6 лютого
10:25
Росіяни атакували броньований автомобіль Укрпошти, який повертався із Покровська
10:23
Ексклюзив
ЗСУ дрон безпілотник
"За останні три тижні жодних здобутків противника на полі бою не було": командир полку "Ахіллес" про ситуацію у зоні відповідальності на Куп’янщині
10:22
ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 100 млн грн під час закупівель для ЗСУ
10:03
OPINION
блог Олександр Краєв
Ідею виборів в Україні американцям підказав... Стефанчук?
10:02
"Книжковий Арсенал" оголосив дати проведення фестивалю
10:02
Ексклюзив
"Ми чітко бачимо, що робимо на полі бою": 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» оголосив рекрутинг
10:01
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові на ринку "Барабашово" пошкоджено 100 торговельних павільйонів
10:00
Новини компаній
ГеройCar та ЕVA збирають на армію мотоциклів для ЗСУ
09:51
Ілон Маск
Маск поширив фейк про фінансування USAID візитів західних зірок до України, - ЦПД
09:37
На фото: Максим Девізоров отримав нагороду
У Театрі драматургів поставлять виставу за пʼєсою актора і військового Макса Девізорова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV