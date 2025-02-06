Міністерка соцполітики Жолнович розповіла, які інструменти для підтримки ВПО діють в Україні

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Про розробку сервісів для ВПО

"Незважаючи на те, що війна вже триває більше ніж 10 років, велику кількість інструментів, які би могли людиноцентрично підходити до потреб кожної людини внутрішньо переміщеної, ми опрацьовуємо тільки зараз. І це декілька сервісів, які ми в минулому році запустили. І в цьому році, я вважаю, що ми мусимо їх розвинути", - зазначила Жолнович.

Про базову психоемоційну підтримку

За словами Жолнович, перший із таких сервісів для ВПО – це базова психоемоційна підтримка.

"Коли людина розгублена, коли у неї стрес, депресія, коли вона не розуміє, хто поруч. Тому що в тому житті, коли у неї були сусіди, друзі рідні, і в один момент – розгублюється. Треба сформувати нові кола підтримки. І власне для кодування такого виклику, ми вперше у минулому році розпочали застосовувати послугу формування життєстійкості, де надаємо психосоціальний супровід і формуємо групи взаємопідтримки, в тому числі для ВПО", - розповіла міністерка.

Вона також поділилася, що протягом цього тижня відвідала три такі центри.

"В кожному з них просто плакали люди. В одному – це була жінка, яка внутрішньо переміщена, брат в полоні, а дитина на фоні цього отримала цукровий діабет. І вона каже, що просто в рамках того центру вона якось змогла віднайти себе і стала працівником. В іншому – це теж жінки, які внутрішньо переміщені, літного віку, які почували себе непотрібними. Але в рамках роботи з центром вони знайшли сенс життя. Вони приходять, волонтерять, плетуть сітки, вони зробили своє ком'юніті і у них уже життя не в чорних фарбах малюється", - розповіла міністерка соцполітики.

За її словами, цю програму в Україні будуть розширювати.

"Я дуже прошу представників громад долучатися, шукати приміщення, активізуватися. Сьогодні це потрібно кожній людині, не тільки внутрішньо переміщеним. Але їм особливо. Тому що це не тільки питання про те, як навчитися проживати цей біль, а це питання – а де мені знайти нових друзів, а де мені знайти нових, умовно рідних людей, як мені цю систему вибудувати. Коли я один в чужому населеному пункті і нікого і нічого не знаю. Потрібно місце, де можна буде ці нові соціально контакти зав’язати", - відмітила Жолнович.

Фінансова підтримка ВПО

Оксана Жолнович також наголосила на необхідності забезпечення "власної незалежності" внутрішньо переміщених осіб.

"Таку незалежність дає робота, свій дохід. Але преважна більшість ВПО – це жінки з дітьми. І в дуже багатьох випадках школа або не працює, або працює позмінно. І ти не можеш залишити своїх дітей одних вдома, щоб піти і шукати роботу. Тому ми серйозно розширили послугу муніципальної няні і будемо ще її вдосконалювати, щоб це була або юридична, або фізична особа, яка може доглядати від трьох до п’яти дітей. Компенсуємо вартість догляду на одну дитину – 8 000 грн. Це суттєво більше, ніж було раніше. Тому що це в рамках мінімальної заробітної плати. Якщо три дитини чи п’ять – це вже більш менш заробіток, який дозволяє планувати своє майбутнє", - зазначила міністерка соцполітики.

Щодо роботи із людьми похилого віку, людьми з інвалідністю та вразливими категоріями

Жолнович зауважила, що наразі найбільш критичною в Україні є ситуація із людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.

"Коли вони переміщуються, у нас для них єдина відповідь – ми можемо поселити їх, якщо вони потребують догляду, в інтернат. Але людям, які жили у своїх будинках, які мали своє господарство, які були самостійні, вони не всі емоційно готові туди їхати. З іншого боку наша країна взяла на себе зобов’язання перейти від інтернатної системи утримання. Тому що кожна людина має жити у громаді, а не в замкнутому просторі", - зазначила міністерка.

Тому, за її словами, було запропоновано "послугу підтриманого проживання".

"Невеликі будинки в громадах, або, навіть, квартири. Кожна організація такі може взяти чи в оренду, чи громада може виділити невеликий будинок і його поремонтувати. А ми оплатимо послугу догляду для таких людей. Таким чином, забезпечимо їм безпечний переїзд із зони бойових дій у те місце, де вони не залишаться самі, а матимуть догляд", - пояснила Жолнович.

Вона також додала, що продовжуються виплати соцпідтримки для вразливих категорій осіб. Йдеться про додаткові 2-3 тисячі гривень. Міністерка звернула увагу на те, що паралельно із цим, громадяни можуть отримати й інші види підтримки – для багатодітних батьків, для людей з інвалідністю, тощо.

Щодо ситуації із орендою житла

Також міністерка соцполітики розповіла про новий інструмент у сфері оренди житла.

"Якщо у вас є знайомі, які виїхали за кордон і там знайшли підтримку, то переважна більшість з них будуть жити в орендованому житлі у звичайних людей і держава компенсує частину видатків власникам цих квартир. Зараз ми за підтримки міжнародних партнерів також запроваджуємо такий інструмент в Україні. Ми абсолютно відкриті до пропозицій, як ми можемо його вдосконалити. Що ми можемо гарантувати для орендарів, людей внутрішньо переміщених, і що ми можемо гарантувати для орендодавців. Щоб це й процес був відкритим, дружнім і внормованим", - зазначила Жолнович.

За її словами, в Україні вже зареєстровано перший такий кейс оренди житла, яким скористалася пара, яка нині мешкає у Закарпатській області.

"Вони отримали субсидію 4760 грн і орендодавець, який здав це житло, отримав компенсацію податків 2352 гривні. Я дуже рада, що це відбулося. Для нас дуже важливо донести кожному орендодавцю, що ми будемо компенсувати ту частину податків, яку він буде сплачувати за оренду житла. Але для нас надзвичайно важливо, щоб це було унормовано. Щоб і права і обов’язки кожної зі сторін були задекларовані", - резюмувала міністерка соціальної політики України.