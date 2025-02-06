"Пакунок малюка": в Україні розширюють перелік банків, де можна отримати грошову компенсацію

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

"Перші місяці після народження дитини – одні з найважчих для батьків. Це час, коли вони потребують найбільшої підтримки та допомоги. Державна програма "Пакунок малюка" спрямована саме на те, щоб полегшити цей адаптаційний період. І що важливо, у батьків є вибір: або взяти бейбі-бокс з усім необхідним для перших місяців життя дитини, або отримати грошову компенсацію", – сказав голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

Витратити кошти можна в 12,5 тис. закладів торгівлі, які внесені до реєстру учасників проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка".

Тепер батьки матимуть можливість обирати будь-який з уповноважених банків, які братимуть участь у програмі. Протягом найближчих місяців Держслужба у справах дітей налагоджуватиме взаємодію з банками для подальшого укладення договорів щодо забезпечення виплат. Перелік цих установ регулярно оновлюватимуть.

Водночас для батьків та новонароджених усе ще доступний натуральний "Пакунок малюка", до якого входять понад 50 дитячих речей. Його можна отримати протягом 12 місяців після народження дитини.

Розмір одноразової виплати становить три прожиткових мінімуми для дітей віком до шести років, установленого законом на дату народження дитини. У 2025 році вартість компенсації сягає 7689 грн. При цьому грошову компенсацію не виплачують тим, хто взяв бейбі-бокс.