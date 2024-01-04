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За рекомендаціями батьків та експертів: в Україні оновили "пакунок малюка" та збільшили його вартість

4 січня, 2024 четвер
17:31
Суспільство пакунок малюка

В Україні збільшили вартість "пакунку малюка" та оновили його наповнення, врахувавши побажання батьків та рекомендації експертів

Про це інформує Міністерство соціальної політики. 

У відомстві розповіли, що склад пакунка має переглядатися кожні 4 роки. Це відбувається з урахуванням думки  працівників Мінсоцполітики, фахівців інших міністерств. До процесу також залучають батьків немовлят та представників ЮНІСЕФ.

"За результатами обговорень та фокус-групових досліджень вміст "Пакунку малюка" коригується, враховуються побажання батьків та їх бачення щодо того, які предмети та засоби є не просто необхідними, а й зручнішими та якіснішими. З врахуванням результатів таких консультацій Мінсоцполітики провадить подальші переговори з виробниками та постачальниками. Відбулась така зустріч і напередодні нового 2024 року", - йдеться у повідомленні. 

Заступниця очільника Мінсоцполітики Уляна Токарєва наголосила, що під час формування наповнення бейбі-боксу, перш за все, звертають увагу на належну якість товарів та їхню відповідність до потреб дітей. 

Цьогоріч під час перегляду "пакунка малюка", його наповнення вирішили зробити раціональнішим. Зокрема, було додано або збільшено кількість речей, які мають попит: йдеться про багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки). Також зменшили кількість одягу найменшого розміру, з якого діти швидко виростають (боді, штанці-повзунки) та ін.  Крім того, для зручнішого використання збільшили розмір ковдри пледа. 

"У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму вартість бебі-боксу також зросте до 7689 грн (вартість "пакунку малюка" становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, у 2024 р. – цей прожитковий мінімум складає  2 563 грн)", - розповіли у Мінсоцполітики. 

Наразі наказ зі скоригованим вмістом бейбі-боксу проходить процедуру державної реєстрації.

У Мінсоцполітики додали, що від започаткування проєкту було видано близько 700 тис. "пакунків малюка". 

Довідково. "Пакунок малюка" – це  одноразова натуральна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина. В Україні бейбі-бокси запровадили у 2018 році. Мета програми - підтримати родину новонародженого та допомогти їй  забезпечити належний догляд за немовлям. Право на "пакунок малюка" мають також усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі або патронатні вихователі, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили дитину.

У бейбі-бокс входить більш ніж 80 необхідних для дітей речей та засобів. Проте, замість нього батьки можуть отримати грошову компенсацію. 

Економіка
Україна
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