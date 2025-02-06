Я двічі складав екзамен з геології. І не тому, що не склав з першого разу. Просто у нас було два предмети, пов'язаних з геологією. Професор Крейденков був суворим екзаменатором. Я міг не вивчити якусь іншу дисципліну, але геологію я знав добре. І не через суворого Крейденкова, який був чемпіоном природничого факультету з відрахування студентів за неуспішність. Мені просто подобалась геологія.

Декілька днів тому багато українців дізналися, що Україна казково багата на різні корисні копалини. Сам Трамп сказав! А Трамп не Донбас - "порожняк нє гоніт"! І раз Америці те треба, що є у нас, то, мабуть, воно того варте!

І з погляду геології Трамп правий, ці копалини у нас є. Але є нюанс.

Я вивчав ще одну науку - "Економічна географія". Хоч там був доцент, а не професор, але Черняков знав свою справу не гірше Крейденкова. І знову два екзамени "Економічна географія України" та "Економічна географія світу". Економгеографія мені подобалася навіть більше, ніж геологія. Читайте також: Обміняти рідкісноземельні метали на військову допомогу США – непогана домовленість. Колонка Віталія Портникова І коли в одній голові знання геології та економічної географії накладаються на сучасний момент заяв Трампа, ти розумієш політичну природу таких "відкриттів".

Є то воно у нас є, але хто рахував скільки треба вкласти в його видобуток, збагачення, перероблення, транспортування, підготовку інфраструктури. А є ще питання інвестицій, кадрів, процедур, збуту. І якщо хтось думає, що українці якісь нездатні добути та збагатитися на тому всьому, той глибоко помиляється. Все має свою ціну і точки окупності.

Просто пафосні передвиборчі заяви наштовхуються на суворі реалії життя. Тому їх слід виконувати або генерувати ще більш пафосні, які мають затьмарити попередні.

Раптова заява про українські корисні копалини та їхню важливість для майбутньої "Великої Америки" - це акт легітимізації подальшої підтримки України. Повітряний експрес курсує в Ряшів без зупинки. І його слід підтримати аргументами для внутрішньої публіки.

Всі мають бути задоволені. Світова політика тепер, на жаль, це шоу.