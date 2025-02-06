"Шанс між мінімальним і нульовим": Келлог відкинув можливість повернення Україні статусу ядерної держави

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

Напередодні президент України Володимир Зеленський сказав, що, якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти - ядерна зброя.

"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад, перебуває десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", - заявив Келлог.

"Пам'ятаєте, президент сказав, що ми - уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", - наголосив він.