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"Шанс між мінімальним і нульовим": Келлог відкинув можливість повернення Україні статусу ядерної держави

Катерина Єсікова
6 лютого, 2025 четвер
13:14
Світ ядерна зброя

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що шанс повернути Україні статус ядерної держави "між мінімальним і нульовим"

Зміст

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

Напередодні президент України Володимир Зеленський сказав, що, якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти - ядерна зброя. 

"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад, перебуває десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", - заявив Келлог.

"Пам'ятаєте, президент сказав, що ми - уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", - наголосив він.

  • Володимир Зеленський переконаний, що відмовлятися від ядерної зброї потрібно було лише в обмін на реальні гарантії безпеки, якими на той час було НАТО.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ядерна зброя
Війна з Росією
США
Світ про Україну
Кіт Келлог
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