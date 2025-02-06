"Шанс між мінімальним і нульовим": Келлог відкинув можливість повернення Україні статусу ядерної держави
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що шанс повернути Україні статус ядерної держави "між мінімальним і нульовим"
Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.
Напередодні президент України Володимир Зеленський сказав, що, якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти - ядерна зброя.
"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад, перебуває десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", - заявив Келлог.
"Пам'ятаєте, президент сказав, що ми - уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", - наголосив він.
- Володимир Зеленський переконаний, що відмовлятися від ядерної зброї потрібно було лише в обмін на реальні гарантії безпеки, якими на той час було НАТО.
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