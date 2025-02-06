"Я не маю відповіді, чому плацдарм в районі Дворічної досі не заблокований, а навпаки продовжує розширюватися": військовий експерт Селезньов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Фактично ворог на на кількох ділянках цієї частини фронту намагається форсувати Оскіл для того, щоб сформувати, відповідно, на правобережжі Осколу плацдарм. Чому: відповідь очевидна. В такий спосіб ворог намагається створити максимально складні умови для ведення оборонних боїв української армії для захисту самого Куп'янська. Звісно, що ситуація залишається край складною, і я не маю відповіді, чому плацдарм в районі Дворічної ще й досі не заблокований українськими Силами оборони, а навпаки продовжує розширюватися", - сказав військовий експерт.

Владислав Селезньов зауважив, що поки у ворога немає сталої логістики для того, щоб перемістити достатню кількість бронетехніки, щоб надійно боронити ту частину плацдарму.

"Але тим не менш тенденція досить загрозлива. Бо не лише плацдарм в районі Дворічної розширюється, і ще на декількох ділянках ворог намагається створити такі ж самі умови для просування своїх військ вже правобережжям річки Оскіл. Я думаю, що ворог діє максимально раціонально, намагаючись створити максимально зручні умови для подальшої логістики, для забезпечення своїх військ, які в перспективі будуть діяти більш масштабно на Лиманському напрямку", - зазначив він.

За словами військового експерта, російські окупанти продовжують переслідувати мету повністю захопити Донецьку та Луганську області.

"Чому Лиманський напрямок: тому що це Слов'янськ, це Краматорськ, а ми розуміємо, що найбільша міська агломерація Слов'янська, Краматорська, Дружківська, Костянтинівська, яка знаходиться під контролем українських Сил оборони залишається ключовою метою дії російської армії саме на території Донеччини. В принципі заради повної окупації Донеччини та Луганщини Путін починав у лютому 22-го року так звану спеціальну військову операцію. А отже ті приготування, які ми зараз спостерігаємо, вони спрямовані на те, щоб забезпечити відповідні умови для проведення саме такого масштабу військової операції", - додав Владислав Селезньов.