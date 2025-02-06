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До кінця 2025 року РФ планує закінчити "ремонт" драмтеатру в Маріуполі, - міськрада

Катерина Єсікова
6 лютого, 2025 четвер
13:48
Війна з Росією

Росіяни заявляють, що обсяг виконаних будівельних робіт у драмтеатрі тимчасово окупованого Маріуполя досяг позначки 65% - загарбники планують завершити "ремонт" до кінця року

Зміст

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Російські будівельники продовжують зводити нову будівлю театру, щоб знищити сліди своїх воєнних злочинів", - йдеться у дописі. 

Окупанти заявляють, що обсяг виконаних робіт досяг позначки 65%. Остаточно завершити роботу вони планують до кінця 2025 року.

Що відомо про удар РФ по драмтеатру у Маріуполі

16 березня 2022 року росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. Згодом стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.

20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.

30 червня 2022 року міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольського драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.

Станом на 24 липня 2022 року РФ готувала "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі. А Центр протидії дезінформації повідомляв, що росіяни поширювали фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовували.

Вже 18 серпня 2022 року Петро Андрющенко інформував, що окупанти почали відновлювати зруйнований ними драмтеатр і вкрали унікальний дитмайданчик зі скверу. Російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у другі роковини знищення драмтеатру в Маріуполі, 16 березня, оприлюднив відео перших хвилин після прильоту в будівлю.

Теги:
Новини
Культура
Росія
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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