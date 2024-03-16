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Головна Війна з Росією "Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя

"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя

16 березня, 2024 субота
17:42
Війна з Росією Маріуполь драмтеатр

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у другі роковини знищення драмтеатру в Маріуполі, 16 березня, оприлюднив відео перших хвилин після прильоту в будівлю

Відео Андрющенко оприлюднив у telegram.

"Авіаудар був по Драмтеатру - прямо по центру. Ми були на першому поверсі та не постраждали, але авіаудар... під такими завалами ймовірно багато людей, які ховалися від обстрілів, прийшли по воду", - говорить очевидець бомбардування. 

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Що відомо про удар РФ по драмтеатру у Маріуполі

16 березня 2022 року росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. Згодом стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.

20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.

30 червня 2022 року міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольського драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.

Станом на 24 липня 2022 року РФ готувала "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі. А Центр протидії дезінформації повідомляв, що росіяни поширювали фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовували.

Вже 18 серпня 2022 року Петро Андрющенко інформував, що окупанти почали відновлювати зруйнований ними драмтеатр і вкрали унікальний дитмайданчик зі скверу. Російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції".

Теги:
Росія
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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