"Кожен російський убивця повинен відповідати": Зеленський нагадав про другі роковини знищення драмтеатру в Маріуполі
16 березня президент України Володимир Зеленський у другу річницю атаки РФ на драмтеатр у Маріуполі заявив, що забезпечить відповідальність кожного російського вбивці
Про це він заявив у телеграм.
Президент згадав трагедію, що сталась у Маріуполі: два роки тому російські загарбники атакували Драматичний театр, де переховувалися мирні жителі від бомбардувань, перед яким був напис "ДІТИ".
"Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність. Світла пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор", - наголосив Зеленський.
- 16 березня 2022 року росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- 23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.
- 20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.
- 30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольського драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
- Станом на 24 липня РФ готувала "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі. А Центр протидії дезінформації повідомляв, що росіяни поширювали фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовували.
- Вже 18 серпня Петро Андрющенко інформував, що окупанти почали відновлювати зруйнований ними драмтеатр і вкрали унікальний дитмайданчик зі скверу.
- Російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції".
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