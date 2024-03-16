"Кожен російський убивця повинен відповідати": Зеленський нагадав про другі роковини знищення драмтеатру в Маріуполі

Про це він заявив у телеграм.

Президент згадав трагедію, що сталась у Маріуполі: два роки тому російські загарбники атакували Драматичний театр, де переховувалися мирні жителі від бомбардувань, перед яким був напис "ДІТИ".

"Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність. Світла пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор", - наголосив Зеленський.