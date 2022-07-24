Про це повідомляє Головне управління розвідки у телеграмі.

Як йдеться у джерелі, російські пропагандисти готують власне фейкове розслідування про бомбовий удар по драматичному театру Маріуполя, щоб зняти з себе відповідальність за злочин.

"Окупанти готують до оприлюднення власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя. Мета такого заходу – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти", - пише ГУР.

За словами управління, у тимчасово окупованому Маріуполі російські знімальні групи готують серію постановних відео, у яких йдеться, що буцімто вибух стався всередині приміщення.

"Всі руйнування відбулись, начебто "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше 14 людей. Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок удару російськими ракетами по будівлі Маріупольського драмтеатру загинуло від 300 до 700 людей. Точну кількість жертв встановити наразі неможливо, оскільки Росія не допустила українських рятувальників до зруйнованої будівлі.

У Маріуполі 16 березня окупанти цілеспрямовано знищили Драматичний театр, де ховалися сотні людей.

У Маріуполі рашисти знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.

У Маріуполі росіяни не пускають місцевих розбирати завали розбомбленого драмтератру й вивозять звідти тіла загиблих.

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