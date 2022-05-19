Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим. Операція з приховування наслідків військових злочинів триває", - наголосив він.

16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. Наступного дня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, уцілілі вийшли із бомбосховища.

25 березня міськрада Маріуполя заявила про те, що в Драмтеатрі імовірно загинуло близько 300 людей.

23 квітня з'явилися повідомлення, що окупанти знищують докази загибелі цивільних в укритті під Драматичним театром, 10 травня стало відомо, що пакунки з тілами вивозять тракторними лафетами.

13 травня CNN оприлюдила нові супутникові знімки, як окупанти продовжують розбирати руїни розбомбленого драмтеатру в Маріуполі.

17 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що росіяни приховують кількість жертв у Маріупольському драмтеатрі.

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