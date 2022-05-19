У Маріуполі окупанти не допускають місцевих до розбору завалів драмтеатру, щоб приховати злочин, - радник мера
У Маріуполі росіяни не пускають місцевих розбирати завали розбомбленого драмтератру й вивозять звідти тіла загиблих
Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим. Операція з приховування наслідків військових злочинів триває", - наголосив він.
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