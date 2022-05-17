Росіяни приховують кількість жертв у Маріупольському драмтеатрі, - мер міста
Унаслідок бомбардування Драматичного театру у його підвалах загинули щонайменше 300 людей. Окупанти кажуть лише про 12 загиблих
Про це написав мер Маріуполя Петро Андрющенко.
"Стає зрозумілим, чому до розборів завалів у таких місцях як Драматичний театр та Пологовий будинок не залучають маріупольців. МЧС так званої ДНР посилається на звіти міністерства надзвичайних ситуацій Росії, що працює в Маріуполі, оприлюднює дні про загиблих у Драматичному театрі. Їх виявилось…. 12", - написав Андрющенко.
За мінімальними підрахунками, жертв було щонайменше 300. "Де поділися інші тіла - сказати важко. Приховані під номерами в безіменних братських могилах Мангуша. Люють. Просто лють", - додав Маріупольський міський голова.
- 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. Наступного дня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, уцілілі вийшли із бомбосховища.
- 25 березня міськрада Маріуполя заявила про те, що в Драмтеатрі імовірно загинуло близько 300 людей.
- 23 квітня з'явилися повідомлення, що окупанти знищують докази загибелі цивільних в укритті під Драматичним театром, 10 травня стало відомо, що пакунки з тілами вивозять тракторними лафетами.
- 13 травня CNN оприлюдила нові супутникові знімки, як окупанти продовжують розбирати руїни розбомбленого драмтеатру в Маріуполі.
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