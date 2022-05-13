Окупанти продовжують розбирати руїни розбомбленого драмтеатру в Маріуполі, – CNN оприлюдила нові супутникові знімки

Про це інформують у п'ятницю на сайті CNN, з посиланням на знімки опубліковані компанією Maxar Technologies.

За останні декілька тижнів поблизу драмтеатру зафіксували активність окупантів. Ворог розчищає завали в Театральному сквері, поблизу будівлі.

"29 квітня на супутниковому знімку було видно кран збоку від будівлі. Тротуари з північної та південної сторони драматичного театру, які були вкриті уламками від бомбардувань, на той час були розчищені.

На супутниковому знімку 2 травня "журавель" був за драмтеатром. Вантажівки стояли спереду, але із зображення незрозуміле їхнє призначення.

Тоді на супутниковому знімку, зробленому 6 травня, в театрі видно ще більше активності. Кран біля великої діри в даху, ймовірного епіцентру вибуху, який і розірвав будівлю.

За межами та навколо будівлі видно більше вантажівок. Деякі вантажівки припарковані на великій табличці з написом "діти" кирилицею, написаною перед бомбардуванням, щоб стримувати російські атаки", – додають у повідомленні.

А це вже супутникове зображення кранів і транспортних засобів поблизу театру 12 травня.

Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. За словами очевидців, у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування 16 березня загинуло близько 300 людей.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни знали, що це цивільне укриття.

17 березня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру.

23 квітня радник маріупольського міьского голови Петро Андрющенко заявив, що російські загарбники викопують з-під завалів Академічного обласного драматичного театру останки загиблих там внаслідок бомбардування з боку РФ мирних жителів Маріуполя. Сотні людей знаходилися в укритті під театром, де й загинули після прицільних ударів росіян.

10 травня стало відомо, що працівників МНС Росії привезли розбирати завали Маріупольського драмтеатру: пакунки з тілами вивозять тракторними лафетами.

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