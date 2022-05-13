Окупанти продовжують розбирати руїни розбомбленого драмтеатру в Маріуполі, – CNN оприлюдила нові супутникові знімки
Рятувальники із "ДНР" продовжують розкопки розбомбленого драмтеатру в Маріуполі, де переховувалися жінки разом із дітьми від обстрілів. За даними України, під завалами загинули щонайменше 300 мирних жителів
Про це інформують у п'ятницю на сайті CNN, з посиланням на знімки опубліковані компанією Maxar Technologies.
За останні декілька тижнів поблизу драмтеатру зафіксували активність окупантів. Ворог розчищає завали в Театральному сквері, поблизу будівлі.
"29 квітня на супутниковому знімку було видно кран збоку від будівлі. Тротуари з північної та південної сторони драматичного театру, які були вкриті уламками від бомбардувань, на той час були розчищені.
На супутниковому знімку 2 травня "журавель" був за драмтеатром. Вантажівки стояли спереду, але із зображення незрозуміле їхнє призначення.
Тоді на супутниковому знімку, зробленому 6 травня, в театрі видно ще більше активності. Кран біля великої діри в даху, ймовірного епіцентру вибуху, який і розірвав будівлю.
За межами та навколо будівлі видно більше вантажівок. Деякі вантажівки припарковані на великій табличці з написом "діти" кирилицею, написаною перед бомбардуванням, щоб стримувати російські атаки", – додають у повідомленні.
А це вже супутникове зображення кранів і транспортних засобів поблизу театру 12 травня.
- Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. За словами очевидців, у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування 16 березня загинуло близько 300 людей.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни знали, що це цивільне укриття.
- 17 березня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру.
- 23 квітня радник маріупольського міьского голови Петро Андрющенко заявив, що російські загарбники викопують з-під завалів Академічного обласного драматичного театру останки загиблих там внаслідок бомбардування з боку РФ мирних жителів Маріуполя. Сотні людей знаходилися в укритті під театром, де й загинули після прицільних ударів росіян.
- 10 травня стало відомо, що працівників МНС Росії привезли розбирати завали Маріупольського драмтеатру: пакунки з тілами вивозять тракторними лафетами.
- Еспресо продовжує розповідати про героїв Азовсталі – людей, які власною кров'ю пишуть новітню історію України, захищаючи нашу незалежність у Маріуполі: Сергій "Волина" – командир морпіхів, що став голосом Азовсталі.
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