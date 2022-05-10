Пакунки з тілами вивозять тракторними лафетами: працівників МНС Росії привезли розбирати завали Маріупольського драмтеатру

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Місцеві мешканці масово відмовились брати у цьому участь, тому окупанти залучили російських працівників та техніку – розбирати завали та вивозити тіла загиблих.

"Найжахливіше – ми вже ніколи не дізнаємось справжню кількість загиблих. Росія дуже швидко ховає сліди власних злочинів", – наголошує Андрющенко.

Еспресо продовжує розповідати про героїв Азовсталі – людей, які власною кров'ю пишуть новітню історію України, захищаючи нашу незалежність у Маріуполі: Сергій "Волина" – командир морпіхів, що став голосом Азовсталі.