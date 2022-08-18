Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Драмтеатр. Апофеоз цинізму. Окупанти розпочинають відновлення будівлі Драматичного театру. Вчора завезено перші металоконструкції для даху та укріплення", - зазначив він.

У сквері росіяни продовжують демонтувати систему поливу. Також вони вкрали унікальний дитмайданчик і замінили його на переміщений із двору, зробленого за програмою "Затишне подвір'я".

"Проте завезли нові смітники та лавочки. Архіологічну консервацію Храму Марії пошкоджено, а саму металеву модель-реконструкцію вкрадено. Руйнація та вистави на кістках - обличчя Росії", - наголосив радник мера.

16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.

20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.

30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.

Станом на 24 липня РФ готує "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі.

24 липня Центр протидії дезінформації повідомив, що росіяни поширюють нові фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовують.

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