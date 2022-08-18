У Маріуполі росіяни розпочали відновлення знищеного ними драмтеатру, - Андрющенко
У Маріуполі окупанти почали відновлювати зруйнований ними драмтеатр і вкрали унікальний дитмайданчик зі скверу
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Драмтеатр. Апофеоз цинізму. Окупанти розпочинають відновлення будівлі Драматичного театру. Вчора завезено перші металоконструкції для даху та укріплення", - зазначив він.
У сквері росіяни продовжують демонтувати систему поливу. Також вони вкрали унікальний дитмайданчик і замінили його на переміщений із двору, зробленого за програмою "Затишне подвір'я".
"Проте завезли нові смітники та лавочки. Архіологічну консервацію Храму Марії пошкоджено, а саму металеву модель-реконструкцію вкрадено. Руйнація та вистави на кістках - обличчя Росії", - наголосив радник мера.
- 16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- 23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.
- 20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.
- 30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
- Станом на 24 липня РФ готує "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі.
- 24 липня Центр протидії дезінформації повідомив, що росіяни поширюють нові фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовують.
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