Ворог свідомо завдав авіаудар по драмтеатру у Маріуполі, де переховувались мирні мешканці – розслідування Amnesty International

Про це повідомили Amnesty International.

Вони заявили, що після опитування багатьох осіб, які вижили після бомбардування драмтеатру - зібрали цифрові докази та дійшли до висновку, що у березні ворог, ймовірно, навмисне атакували драмтеатр у Маріуполі, попри те, що знав – там переховуються сотні мирних українців.

“Після декількох місяців ретельного розслідування, аналізу супутникових фото та опитування десятків свідків, ми дійшли висновку, що удар був явним воєнним злочином, здійсненим російськими військами”, – прокоментувала генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

Організація також повідомила, що атака, майже напевне, була здійснена російським винищувачем, який скинув на будівлю театру дві 500-кілограмові бомби, які вибухнули одночасно близько одна до одної. Вірогідно, що удар було завдано з такого винищувача як Су-25, Су-30 або Су-34. Такі винищувачі розташовані на російських аеродромах недалеко від українського кордону. Їх часто використовували над півднем України.

“Міжнародний кримінальний суд та всі інші органи, які володіють юрисдикцією у відношенні злочинів, скоєних під час цього конфлікту, повинні розслідувати цю атаку як воєнний злочин. Всі винуватці повинні бути притягнені до відповідальності за такі смерті та руйнування”, – додала вона.

Організація Amnesty International розглянула декілька альтернативних теорій про те, хто може бути відповідальним за атаку, проте, опираючись на докази, слідчі дійшли висновку, що навмисний авіаудар по маріупольському драмтеатру – найбільш правдиве пояснення.

Нагадаємо, що 16 березня 2022 року, окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

23 березня 2022 року стало відомо, що у Маріуполі рашисти знищують докази знищення цивільних в укритті під Драматичним театром.

20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.