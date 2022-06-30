Ворог свідомо завдав авіаудар по драмтеатру у Маріуполі, де переховувались мирні мешканці – розслідування Amnesty International
Міжнародна організація Amnesty International, що займалась розслідуванням знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули на театр бомбу знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
Про це повідомили Amnesty International.
Вони заявили, що після опитування багатьох осіб, які вижили після бомбардування драмтеатру - зібрали цифрові докази та дійшли до висновку, що у березні ворог, ймовірно, навмисне атакували драмтеатр у Маріуполі, попри те, що знав – там переховуються сотні мирних українців.
“Після декількох місяців ретельного розслідування, аналізу супутникових фото та опитування десятків свідків, ми дійшли висновку, що удар був явним воєнним злочином, здійсненим російськими військами”, – прокоментувала генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.
Організація також повідомила, що атака, майже напевне, була здійснена російським винищувачем, який скинув на будівлю театру дві 500-кілограмові бомби, які вибухнули одночасно близько одна до одної. Вірогідно, що удар було завдано з такого винищувача як Су-25, Су-30 або Су-34. Такі винищувачі розташовані на російських аеродромах недалеко від українського кордону. Їх часто використовували над півднем України.
“Міжнародний кримінальний суд та всі інші органи, які володіють юрисдикцією у відношенні злочинів, скоєних під час цього конфлікту, повинні розслідувати цю атаку як воєнний злочин. Всі винуватці повинні бути притягнені до відповідальності за такі смерті та руйнування”, – додала вона.
Організація Amnesty International розглянула декілька альтернативних теорій про те, хто може бути відповідальним за атаку, проте, опираючись на докази, слідчі дійшли висновку, що навмисний авіаудар по маріупольському драмтеатру – найбільш правдиве пояснення.
- Нагадаємо, що 16 березня 2022 року, окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- 23 березня 2022 року стало відомо, що у Маріуполі рашисти знищують докази знищення цивільних в укритті під Драматичним театром.
- 20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.
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