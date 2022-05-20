Росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо, - радник мера

Про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих з Драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито. Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою", - зазначив він.

Андрющенко повідомив, що загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші.

16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. Наступного дня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, уцілілі вийшли із бомбосховища.

25 березня міськрада Маріуполя заявила про те, що в Драмтеатрі імовірно загинуло близько 300 людей.

23 квітня з'явилися повідомлення, що окупанти знищують докази загибелі цивільних в укритті під Драматичним театром, 10 травня стало відомо, що пакунки з тілами вивозять тракторними лафетами.13 травня CNN оприлюдила нові супутникові знімки, як окупанти продовжують розбирати руїни розбомбленого драмтеатру в Маріуполі.

17 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що росіяни приховують кількість жертв у Маріупольському драмтеатрі.