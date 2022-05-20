Росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо, - радник мера
Російські військові завершили розбір завалів та вивезення тіл із Драматичного театру у Маріуполі
Про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих з Драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито. Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою", - зазначив він.
Андрющенко повідомив, що загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші.
- 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. Наступного дня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, уцілілі вийшли із бомбосховища.
- 25 березня міськрада Маріуполя заявила про те, що в Драмтеатрі імовірно загинуло близько 300 людей.
- 23 квітня з'явилися повідомлення, що окупанти знищують докази загибелі цивільних в укритті під Драматичним театром, 10 травня стало відомо, що пакунки з тілами вивозять тракторними лафетами.13 травня CNN оприлюдила нові супутникові знімки, як окупанти продовжують розбирати руїни розбомбленого драмтеатру в Маріуполі.
- 17 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що росіяни приховують кількість жертв у Маріупольському драмтеатрі.
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