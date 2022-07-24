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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни змінили наративи під час висвітлення авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, - Центр при РНБО

Росіяни змінили наративи під час висвітлення авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, - Центр при РНБО

24 липня, 2022 неділя
16:37
війна з Росією Маріуполь, завали Драмтеатру

Росіяни поширюють нові фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовують

Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

Після авіаудару по драмтеатру, де були цивільні, росіяни заявляли, що його підірвали зсередини бійці полку "Азов", котрі обладнали там вогневі точки. Також окупанти говорили, що в Маріуполі російська авіація не виконувала жодних завдань у межах міста.

"Зараз рашисти проводять екскурсії руїнами драмтеатру разом із "експертами", які стверджують: вибух у драмтеатрі відбувся зсередини на найнижчому рівні будівлі; тоді загинули не 300, а 14 осіб", - зауважили в Центрі при РНБО.

Британські правозахисники Amnesty International провели масштабне розслідування російського обстрілу драмтеатру та встановили, що немає жодних доказів зберігання в будівлі вибухівки, а цілеспрямованого авіаудару двома 500-кілограмовими бомбами ФАБ завдав винищувач окупантів. Також для ускладнення підрахунку загиблих загарбники поховали їх у братській могилі.

"Тому, щоб "відбілити" репутацію окупантів й відбувається масований вплив роспропаганди на внутрішнього споживача", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

  • 16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
  • 23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.
  • 20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.
  • 30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
  • Станом на 24 липня РФ готує "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі.

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