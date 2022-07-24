Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

Після авіаудару по драмтеатру, де були цивільні, росіяни заявляли, що його підірвали зсередини бійці полку "Азов", котрі обладнали там вогневі точки. Також окупанти говорили, що в Маріуполі російська авіація не виконувала жодних завдань у межах міста.

"Зараз рашисти проводять екскурсії руїнами драмтеатру разом із "експертами", які стверджують: вибух у драмтеатрі відбувся зсередини на найнижчому рівні будівлі; тоді загинули не 300, а 14 осіб", - зауважили в Центрі при РНБО.

Британські правозахисники Amnesty International провели масштабне розслідування російського обстрілу драмтеатру та встановили, що немає жодних доказів зберігання в будівлі вибухівки, а цілеспрямованого авіаудару двома 500-кілограмовими бомбами ФАБ завдав винищувач окупантів. Також для ускладнення підрахунку загиблих загарбники поховали їх у братській могилі.

"Тому, щоб "відбілити" репутацію окупантів й відбувається масований вплив роспропаганди на внутрішнього споживача", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.

20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.

30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.

Станом на 24 липня РФ готує "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі.

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