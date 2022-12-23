Про це поінформував в телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знесення руїн драматичного театру - безумовне намагання сховати назавжди фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни. Окупанти навіть не приховують своїх намірів", - наголосив Петро Андрющенко.

Він відзначив, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину театру. Фронтальну ж обіцяють лишити цілою "як основу реконструкції".

"Демонтуються лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини. Понад 300 маріупольців загинуло", - наголосив радник міського голови.

Петро Андрющенко також підкреслив, що за останнє сторіччя росіяни вже вдруге відбудовують театр на місці масового поховання: "Другий раз за останні 100 років росіяни будуть драмтеатр буквально на кістках загиблих. За радянських часів його було побудовано в місці поховання солдатів вермахту, яких ексгумували лише в 2017-2018 роках. Тепер планують будувати на кістках маріупольців".

16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.

20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.

30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.

Станом на 24 липня РФ готувала "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі. А Центр протидії дезінформації повідомляв, що росіяни поширювали фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовували.

Вже 18 серпня Петро Андрющенко інформував, що окупанти почали відновлювати зруйнований ними драмтеатр і вкрали унікальний дитмайданчик зі скверу.

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