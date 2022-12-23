Окупанти знесли частини драмтеатру в Маріуполі, щоб приховати факт його бомбардування, - Андрющенко
Російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції"
Про це поінформував в телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Знесення руїн драматичного театру - безумовне намагання сховати назавжди фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни. Окупанти навіть не приховують своїх намірів", - наголосив Петро Андрющенко.
Він відзначив, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину театру. Фронтальну ж обіцяють лишити цілою "як основу реконструкції".
"Демонтуються лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини. Понад 300 маріупольців загинуло", - наголосив радник міського голови.
Петро Андрющенко також підкреслив, що за останнє сторіччя росіяни вже вдруге відбудовують театр на місці масового поховання: "Другий раз за останні 100 років росіяни будуть драмтеатр буквально на кістках загиблих. За радянських часів його було побудовано в місці поховання солдатів вермахту, яких ексгумували лише в 2017-2018 роках. Тепер планують будувати на кістках маріупольців".
- 16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- 23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.
- 20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.
- 30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
- Станом на 24 липня РФ готувала "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі. А Центр протидії дезінформації повідомляв, що росіяни поширювали фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовували.
- Вже 18 серпня Петро Андрющенко інформував, що окупанти почали відновлювати зруйнований ними драмтеатр і вкрали унікальний дитмайданчик зі скверу.
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