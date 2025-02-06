"АТБ" — драйвер української економіки: 248,8 млрд грн товарообігу, 28,6 млрд грн податків, 2 млрд грн допомоги

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Успішно працюючи на вітчизняному ринку ритейлу вже понад три десятиріччя, "АТБ" стала справжнім народним брендом та одним із символів української незламності", — прокоментували в компанії досягнені результати за масштабом товарообігу.

Наразі у різних куточках України, включно з небезпечними прифронтовими населеними пунктами, понад 1 250 магазинів мережі "АТБ-Маркет" продовжують забезпечувати українців якісними продуктами й іншими товарами.

"Загальний асортимент кожного із них перевищує 3,5 тис. найменувань продуктів та якісних товарів першої необхідності за конкурентними цінами. Завдяки цьому та кропіткій праці десятків тисяч співробітників "АТБ" поступово нарощує показники товарообігу", — пояснили в компанії зростання.

"АТБ" продовжує демонструвати динамічний розвиток навіть попри виклики воєнного часу. У перший рік повномасштабного вторгнення товарообіг мережі становив 176,9 млрд грн, а вже у 2023 році він зріс на 26% — до 216,3 млрд грн. У 2024-му компанія змогла збільшити цей показник ще на 15%, що свідчить про стійкість її бізнес-моделі, ефективність управління та здатність адаптуватися до нових викликів.

Згідно з індексом Опендатабота "АТБ" за показниками виторгу впевнено посідає перше місце серед найкращих підприємств України та входить до першої п’ятірки рейтингу найдорожчих вітчизняних брендів.

Серед основних факторів, які сприяли зростанню фінансових показників компанії, — активне відновлення та розширення мережі магазинів, стабільна логістика, а також політика збереження доступності цін для українських споживачів.

Неухильно дотримуючись своєї традиційної стратегії динамічного зростання, "АТБ" має змогу розширювати пріоритетні проєкти, пов'язані з підтримкою Сил оборони, постраждалого цивільного населення, збільшенням акційної лінійки, посиленням енергетичної незалежності та безпекових ініціатив тощо. Загальна сума гуманітарних проєктів і благодійної допомоги від "АТБ" українським воїнам, лікарям і медичним закладам, рятувальникам і волонтерським ініціативам для мешканців деокупованих територій сягнула 2 млрд грн. За цим показником компанія входить до ТОП-10 українських підприємств і бізнес-груп із найбільшим внеском у військову та гуманітарну допомогу.

Зростання бізнесу "АТБ" також дозволяє компанії робити свій позитивний внесок у зайнятість для українців. Станом на початок 2025 року чисельність співробітників групи "АТБ" сягає 59 тисяч українців, а протягом 2024 року компанія створила близько 2 тисячі нових робочих місць завдяки плановим відкриттям нових магазинів, відновленню роботи розподільчих центрів та інших потужностей. Це стає імпульсом для розвитку локальних економічних екосистем і забезпечує тисячі українських родин стабільним джерелом доходу.

Завдяки значному масштабу діяльності та його збільшенню "АТБ" залишається одним із найбільших донорів бюджетів різних рівнів. За підсумками 2024 року група сплатила рекордні 28,61 млрд грн податків і зборів — це на 14% більше за результат попереднього року. Податковий внесок "АТБ" — це майже половина коштів, які до бюджету країни сплачує весь вітчизняний ритейл.