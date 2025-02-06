Ожеледиця, сонячні прояснення і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 7 лютого
У п'ятницю, 7 лютого, у деяких регіонах України прогнозується ожеледиця, часом рвучкий вітер і можливі прояснення сонця
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Найближчими днями в Україні очікується суха повітряна маса з високим атмосферним тиском. І навіть можливі сонячні прояснення!" - написала вона.
Зазначається, що температура повітря вночі прогнозується у межах -3...-9 °C. Проте вдень підвищуватиметься до -3...+2 °C, хіба що на сході вдень буде холодніше - очікується -1...-4 °C.
Вітер в Україні буде переважно північно-східним, помірним, часом рвучким, що одразу відчутно знижуватиме температуру комфорту.
"На дорогах штовхатиметься ожеледиця - не піддавайтесь!" - попередила синоптикиня.
У Києві 7 лютого опади малоймовірні, можливі сонячні прояснення. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вночі температура повітря опуститься до -3...-5 °C, вдень близько 0 °C.
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