Ожеледиця, сонячні прояснення і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 7 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближчими днями в Україні очікується суха повітряна маса з високим атмосферним тиском. І навіть можливі сонячні прояснення!" - написала вона.

Зазначається, що температура повітря вночі прогнозується у межах -3...-9 °C. Проте вдень підвищуватиметься до -3...+2 °C, хіба що на сході вдень буде холодніше - очікується -1...-4 °C.

Вітер в Україні буде переважно північно-східним, помірним, часом рвучким, що одразу відчутно знижуватиме температуру комфорту.

"На дорогах штовхатиметься ожеледиця - не піддавайтесь!" - попередила синоптикиня.

У Києві 7 лютого опади малоймовірні, можливі сонячні прояснення. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вночі температура повітря опуститься до -3...-5 °C, вдень близько 0 °C.