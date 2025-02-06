Січень 2025 року став найтеплішим за всю історію спостережень

Про це повідомляє Reuters із посиланням на вчених з Європейського Союзу.

Так, січень продовжив серію надзвичайної спеки - у 18 з 19 місяців середня глобальна температура була на 1,5 °C вищою, ніж в доіндустріальні часи.

Зазначається, що такі "рекорди" сталися незважаючи на те, що світ відходить від моделі потепління Ель-Ніньо і переходить до більш прохолодної моделі Ла-Нінья, яка передбачає охолодження екваторіальних вод Тихого океану і може стримувати глобальну температуру.

"Той факт, що ми все ще спостерігаємо рекордні температури поза впливом Ель-Ніньо, трохи дивує", - сказала стратегічна керівниця Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджесс.

Науковці припускають, що найбільшим фактором, який сприяє потеплінню клімату, є спалювання викопного палива.

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Вчені з Berkeley Earth та Метеорологічної служби Великобританії заявили, що очікують, що 2025 рік стане третім найтеплішим роком за всю історію спостережень, проте прохолоднішим, ніж 2024 і 2023 роки через зміщення в бік Ла-Ніни.