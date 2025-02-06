У січні українські безпілотники уразили 66% військової техніки РФ, - Сирський
У січні 66% російської техніки було виведено з ладу в результаті роботи ударних безпілотників різних типів - на 7% краще, ніж у грудні 2024 року
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Так, у січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів. Загалом за звітний місяць наші дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні", - повідомив він.
За словами Сирського, найбільша частка уражень - 49% - припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком - підрозділи БПС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад.
Крім цього, головнокомандувач заслухав доповіді про стан справ щодо набуття спроможностей підрозділів Сил безпілотних систем, зокрема переформування полків у бригади, нарощення безпілотної складової у складі механізованих бригад, а також про новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БПЛА.
У розвідці доповіли, що РФ формує новий рід військ - військ безпілотних систем ЗС РФ: "Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БПС у 277 військових частинах і підрозділах".
- Напередодні Інститут вивчення війни повідомляв, що російські окупанти, ймовірно, сформували окремий полк безпілотних систем на рівні військового округу з метою посилення армії.
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