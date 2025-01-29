Армія РФ, ймовірно, сформувала окремий полк безпілотних систем, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Так, 7-й окремий розвідувально-ударний полк безпілотних систем у складі Центрального військового округу налічує 1342 військовослужбовці - станом на квітень 2024 року він був укомплектований на 94%.

Полк тренується на базі російського 473-го окружного навчального центру і складається з командного складу, ударного батальйону безпілотних систем, трьох розвідувально-ударних батальйонів безпілотних систем і підрозділів матеріально-технічного забезпечення, таких як підрозділи зв'язку, медичні та ремонтні підрозділи.

Зазначається, що російське військове командування планує сформувати у складі 7-го окремого штурмового авіаційного полку розвідувальних безпілотних комплексів 102 підпорядковані підрозділи, з яких 41 - ударний і 61 - розвідувальний підрозділ.

З липня 2024 року російські волонтерські групи розпочали краудфандингові кампанії для підтримки цього полку, який діє на окупованих територіях Запорізької області.

За оцінкою військового аналітика Конрада Музики, нещодавні організаційні зміни в російських збройних силах і формування підрозділів безпілотників свідчать про те, що в майбутньому подібні полки можуть з'явитися і в інших російських військових округах.

"Російські війська, ймовірно, отримають розширені можливості підтримки безпілотників, якщо міністерство оборони Росії успішно сформує ці нові полки безпілотних систем і централізує свої зусилля із закупівель в рамках Сил безпілотних систем, хоча успіх цих зусиль залежатиме від прихильності російських збройних сил до проведення необхідних реформ і наявності ресурсів", - припускають аналітики.