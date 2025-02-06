"Ми не обійдемося без залучення іноземних працівників, але кваліфікованих": президент Конфедерації роботодавців України Мірошниченко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Це все було поширене явище, воно було до війни, але там була трішки інша спрямованість. Там була спрямованість на те, що долучались саме кваліфіковані працівники. І не один завод в Україні був побудований іноземними працівниками, саме кваліфікованими працівниками. Це інформаційний привід, що зараз гуляє по інтернету, що на Закарпатті залучають працівники працівників з Бангладеш, він дійсно таку хвилю підняв і дискусії, і прикладів, і як це буде, що це буде і таке інше. На моє переконання, ми не обійдемося без залучення іноземних працівників, але, знову-таки хочу наголосити, кваліфікованих", - сказав він.

Олексій Мірошниченко прокоментував ситуацію із працевлаштуванням 28 бангладешців на Закарпатті, він припускає, що вони не є кваліфікованими.

"Тому що, якщо подивитись на цей приклад, який зараз обговорюється, там 160 працівників потрібні для меблевої фабрики, 30, начебто оформляють документи, то на мій погляд, мова йде саме про некваліфікованих працівників з Бангладеш. І тут виникає дуже багато ризиків. З однієї сторони, я розумію підприємство, яке повинно збільшувати обсяги, яке повинно залучати працівників. З іншої сторони ризики і собівартість цього, тут треба прорахувати. Ну, перший варіант - це все-таки Закарпаття, більш-менш спокійний регіон. Тому в плані безпеки іноземців буде більш-менш нормально. Інше питання - їхня кваліфікація. Якщо дивитися на Бангладеш, це 170 мільйонів працівників, дуже низька заробітна плата, там десь зарплата менше 70 доларів на місяць. І зрозуміло, чому вони їдуть", - зазначив він.

Президент Конфедерації роботодавців України наголосив, що необхідно врахувати усі ризики для підприємства зокрема та регіону загалом, які можуть бути пов’язані із іноземними працівниками.

"Такий невеличкий приклад: по-моєму, п'ять років тому світовий банк робив дослідження: 8 мільйонів працівників Бангладеш перерахували у свою країну 14 мільярдів доларів, практично 8% ВВП. Тобто один із найбільших експортних продуктів Бангладеш - це робоча сила, саме некваліфікована. По-друге, треба подивитися, як я сказав, кваліфікацію. Оформлення документів, доставка, переклад, мова, релігія, облаштування, страхування, тобто це достатнє питання. І ще одне питання, про яке мало говорять, це ризики. Ризики і для підприємства, і для регіону. А якщо вони попрацюють певний час і спробують нелегально перетнути словацький кордон, чи якийсь інший, хто за все буде відповідати? Ну, тобто багато таких ризиків, але дійсно питання дискусійне, можливо, і воно буде якимось таким експериментом - що це таке для України", - зауважив Олексій Мірошниченко.

Що відомо про працевлаштування бангладешців

Наприкінці січня голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомляв, що на Закарпатті одна із місцевих фабрик, яка займається виготовленням меблів в Тячівській міській територіальній громаді, веде перемовини з МЗС про працевлаштування 160 людей із Бангладеш.

Згодом на підприємстві зауважили, що йдеться лише про 30 людей.

На підприємстві також пояснили, чому запрошують на роботу працівників з Бангладеш. Йдеться, зокрема, про нестачу робочих рук.