У Покровську є багато того, про що кажуть у США, - екснардепка Юринець про заяви Трампа щодо українських копалин

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Насправді за 30 років Незалежності російські олігархи неодноразово намагалися прихопити собі дещо в Україні. І лише нещодавно на деяких з них накладено санкції, і відбирається те, чим вони володіли в Україні. Тому не треба боятися того, що говорить американський президент. Насправді він із ліберальної економіки переводить усе на протекціоністську. Звісно, це матиме дуже неоднозначні наслідки, але треба розуміти, що в першу чергу для нас дуже важлива безпека. І безпека, яка сьогодні обґрунтовується вигідною угодою для США, не означає нічого поганого для України", - зауважила Юринець.

За словами народної депутатки, у 2024 році в Україні вступив в дію новий, змінений закон про надра. І питання щодо рідкісноземельних металів, які підіймає Дональд Трамп, ще потребують дослідження.

"Ще у 2012-2013 роках ми багато обговорювали можливості американських компаній щодо видобутку сланцевого газу та інших важливих ресурсів. І сьогодні боротьба за Покровськ, де наші військові боронять ці землі, там є багато того, про що заявляє американська сторона і що може стати вигідною угодою для того, аби бути сильними й аргументованими під час перемовин. Тому потрібно будувати ці містки, орієнтуючись на власні інтереси, щоб перемога України була в інтересах також і США", - наголосила Юринець.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.