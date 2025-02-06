Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Покровську є багато того, про що кажуть у США, - екснардепка Юринець про заяви Трампа щодо українських копалин
Ексклюзив

У Покровську є багато того, про що кажуть у США, - екснардепка Юринець про заяви Трампа щодо українських копалин

Оксана Ліховід
6 лютого, 2025 четвер
16:23
Війна з Росією Дональд Трамп

Народна депутатка України VIII скликання, ексголова української делегації у ПА НАТО Оксана Юринець зазначила, що перемога України має бути в інтересах також і США

Зміст

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Насправді за 30 років Незалежності російські олігархи неодноразово намагалися прихопити собі дещо в Україні. І лише нещодавно на деяких з них накладено санкції, і відбирається те, чим вони володіли в Україні. Тому не треба боятися того, що говорить американський президент. Насправді він із ліберальної економіки переводить усе на протекціоністську. Звісно, це матиме дуже неоднозначні наслідки, але треба розуміти, що в першу чергу для нас дуже важлива безпека. І безпека, яка сьогодні обґрунтовується вигідною угодою для США, не означає нічого поганого для України", - зауважила Юринець.

За словами народної депутатки, у 2024 році в Україні вступив в дію новий, змінений закон про надра. І питання щодо рідкісноземельних металів, які підіймає Дональд Трамп, ще потребують дослідження.

"Ще у 2012-2013 роках ми багато обговорювали можливості американських компаній щодо видобутку сланцевого газу та інших важливих ресурсів. І сьогодні боротьба за Покровськ, де наші військові боронять ці землі, там є багато того, про що заявляє американська сторона і що може стати вигідною угодою для того, аби бути сильними й аргументованими під час перемовин. Тому потрібно будувати ці містки, орієнтуючись на власні інтереси, щоб перемога України була в інтересах також і США", - наголосила Юринець.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії. 

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Економіка
Україна
Росія
санкції проти Росії
Донеччина
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Світ про Україну
Покровськ
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-0.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.36
    Купівля 41.36
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 42.9
    Продаж 43.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
6 лютого
16:18
гривня тисяча гривень
"Пакунок малюка": в Україні розширюють перелік банків, де можна отримати грошову компенсацію
16:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 29 січня – 5 лютого
Ворог більшість свого ресурсу перемістив на північ Лиманського напрямку, - речник 63-ї ОМБр ЗСУ
16:12
F-16
Умєров: Україна отримала винищувачі F-16 від Нідерландів
16:00
OPINION
блог Олег Медуниця
Трамп правий, копалини у нас є. Але є і нюанс
15:57
Південна Корея
Україна готова обговорювати передачу полонених КНДР з Південною Кореєю, - посол Пономаренко
15:30
Оновлено
Кіт Келлог
Келлог заявив, що не представлятиме план Трампа щодо припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції
15:23
Ексклюзив
путін
Погодження йдуть, Путін налаштований вийти на свій формат "миру": генерал Маломуж про підготовку до переговірного процесу
15:14
безпілотник, дрон
Росіяни атакували дроном район щільної житлової забудови у Харкові
15:12
Ексклюзив
Оксана Жолнович, міністерка соцполітики України
Міністерка соцполітики Жолнович розповіла, які інструменти для підтримки ВПО діють в Україні
15:03
Оновлено
Екскомбрига 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Рюмшина залишили під вартою
14:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Москва усіляко тягнутиме час з перемовинами
13:54
Оновлено
Рамштайн
Велика Британія збирає "Рамштайн" на 12 лютого
13:48
До кінця 2025 року РФ планує закінчити "ремонт" драмтеатру в Маріуполі, - міськрада
13:34
Наталка Діденко
Ожеледиця, сонячні прояснення і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 7 лютого
13:24
Новини компаній
"АТБ" — драйвер української економіки: 248,8 млрд грн товарообігу, 28,6 млрд грн податків, 2 млрд грн допомоги
13:14
ядерна зброя
"Шанс між мінімальним і нульовим": Келлог відкинув можливість повернення Україні статусу ядерної держави
12:57
Ексклюзив
Полонені
Щонайменше 20 тис. цивільних українців перебувать у російському полоні, - голова Об’єднання родичів політв’язнів Кремля
12:33
Українські активісти протестували проти виступу російської оперної співачки Нетребко в опері Палм-Біч
12:27
Оновлено
Енергосистема, електроенергія, обстріли
У низці регіонів України запровадили аварійні вимкнення світла
12:27
Оновлено
аеродром "Приморсько-Ахтарський
Сили оборони уразили аеродром у Краснодарському краї, звідки РФ запускає "шахеди"
12:24
Ексклюзив
"Ми не обійдемося без залучення іноземних працівників, але кваліфікованих": президент Конфедерації роботодавців України Мірошниченко
12:22
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
У січні українські безпілотники уразили 66% військової техніки РФ, - Сирський
12:06
винищувач Mirage 2000
Перші французькі Mirage 2000 вже в Україні
12:01
OPINION
Російські консерви активізувалися не випадково
12:00
Оновлено
Денис Комарницький
НАБУ та САП проводять масштабні обшуки у Київській міській раді та КМДА, ЗМІ пишуть про причетного до забудов Комарницького
11:29
Енергетика
Цими вихідними Литва, Латвія та Естонія від'єднаються від російської енергосистеми
10:43
Огляд
світ, міжнародний огляд
Порушення фінансування українських шкіл й систем теплопостачання та скільки у Європи часу, щоб підготуватися до потенційного російського нападу. Акценти світових ЗМІ 6 лютого
10:36
Ексклюзив
"Я не маю відповіді, чому плацдарм в районі Дворічної досі не заблокований, а навпаки продовжує розширюватися": військовий експерт Селезньов
10:32
електроенергія
РФ атакувала низку об'єктів генерації та передачі електроенергії: ситуація в енергосистемі 6 лютого
10:25
Росіяни атакували броньований автомобіль Укрпошти, який повертався із Покровська
10:23
Ексклюзив
ЗСУ дрон безпілотник
"За останні три тижні жодних здобутків противника на полі бою не було": командир полку "Ахіллес" про ситуацію у зоні відповідальності на Куп’янщині
10:22
ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 100 млн грн під час закупівель для ЗСУ
10:03
OPINION
блог Олександр Краєв
Ідею виборів в Україні американцям підказав... Стефанчук?
10:02
"Книжковий Арсенал" оголосив дати проведення фестивалю
10:02
Ексклюзив
"Ми чітко бачимо, що робимо на полі бою": 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» оголосив рекрутинг
10:01
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові на ринку "Барабашово" пошкоджено 100 торговельних павільйонів
10:00
Новини компаній
ГеройCar та ЕVA збирають на армію мотоциклів для ЗСУ
09:51
Ілон Маск
Маск поширив фейк про фінансування USAID візитів західних зірок до України, - ЦПД
09:37
На фото: Максим Девізоров отримав нагороду
У Театрі драматургів поставлять виставу за пʼєсою актора і військового Макса Девізорова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV