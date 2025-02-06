У низці регіонів України запровадили аварійні вимкнення світла
Уранці четверга, 6 лютого, у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстренні вимкнення світла - черги відключень електроенергії у такому випадку не діють
Про це повідомляє Сумиобленерго та Полтаваобленерго.
Так, близько 9 ранку Укренерго наказало запровадити екстрені вимкнення електроенергії у двох регіонах України.
"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив ДТЕК, екстерні вимкнення також діють у Дніпропетровській та Донецькій областях.
- Станом на ранок середи, 5 лютого, споживання електроенергії продовжувало зростати. В Укренерго закликали ощадливо використовувати електроенергію.
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