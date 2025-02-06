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Головна Економіка У низці регіонів України запровадили аварійні вимкнення світла

У низці регіонів України запровадили аварійні вимкнення світла

Катерина Єсікова
6 лютого, 2025 четвер
09:43
Економіка Енергосистема, електроенергія, обстріли

Уранці четверга, 6 лютого, у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстренні вимкнення світла - черги відключень електроенергії у такому випадку не діють

Зміст

Про це повідомляє Сумиобленерго та Полтаваобленерго.

Так, близько 9 ранку Укренерго наказало запровадити екстрені вимкнення електроенергії у двох регіонах України.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив ДТЕК, екстерні вимкнення також діють у Дніпропетровській та Донецькій областях.

  • Станом на ранок середи, 5 лютого, споживання електроенергії продовжувало зростати. В Укренерго закликали ощадливо використовувати електроенергію.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Полтавщина
Сумщина
Дніпропетровщина
Донеччина
Енергетика
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