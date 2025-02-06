У низці регіонів України запровадили аварійні вимкнення світла

Про це повідомляє Сумиобленерго та Полтаваобленерго.

Так, близько 9 ранку Укренерго наказало запровадити екстрені вимкнення електроенергії у двох регіонах України.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив ДТЕК, екстерні вимкнення також діють у Дніпропетровській та Донецькій областях.