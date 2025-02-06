Українські активісти протестували проти виступу російської оперної співачки Нетребко в опері Палм-Біч
Українські активісти зібралися цього понеділка поблизу готелю The Breakers, аби висловити протест проти виступу російської оперної співачки Анни Нетребко на щорічному благодійному гала-вечорі Оперного театру Палм-Біч
Про це пишуть The New York Times і Palm Beach Daily News.
Близько двох десятків протестувальників звинуватили Нетребко у тому, що вона недостатньо рішуче засудила російського диктатора Володимира Путіна за війну проти України.
Українська інстаграм-блогерка Ілона Чернобай, яка мешкає у Флориді, з'явилася на протесті в образі Анни Нетребко, стоячи перед мікрофоном із табличкою "Твоя сцена – в Кремлі". На задньому фоні лунав спів Нетребко, змішаний зі звуками сирен повітряної тривоги та бомб.
"Російські люди і російська культура повинні бути в Росії – не тут, не в світі", - зазначила Чорнобай.
Протестувальники також тримали плакати з фотографіями дітей, які загинули або були поранені під час війни. Деякі плакати акцентували увагу на митцях, яких російська влада вбила або арештувала за підтримку України.
Фото: Дмитро Божко
Фото: Дмитро Божко
Фото: Дмитро Божко
Очільник Української асоціації Флориди Дмитро Божко висловив сподівання, що протест нагадає громадськості про агресивні дії Росії в Україні, а також приверне до цього увагу Дональда Трампа та його адміністрації. Окрім цього він також закликав російську співачку роз'яснити свою позицію щодо війни в Україні.
"Вона намагається залишатися посередині. Але посередині бути не можна. Треба обирати одну зі сторін", - сказав він.
Як зазначають у NYT, Нетребко виступала у Сполучених Штатах вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли вона стала персоною нон-грата в американських культурних колах через свою підтримку Путіна.
Тоді вона заявляла, що засуджує війну в Україні, однак утрималася від прямої критики російського диктатора.
За останні два роки Нетребко повернулася до Європи, виступаючи у багатьох провідних концертних залах та оперних театрах, незважаючи на деякі протести. Однак більшість американських установ продовжують відмовляти їй у співпраці через її минулу підтримку Путіна і небажання критикувати його зараз.
- Раніше латиська співачка й акторка Лайма Вайкуле висловила сподівання, що після завершення війни зможе співати в Україні російською мовою.
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