Українські активісти протестували проти виступу російської оперної співачки Нетребко в опері Палм-Біч

Про це пишуть The New York Times і Palm Beach Daily News.

Близько двох десятків протестувальників звинуватили Нетребко у тому, що вона недостатньо рішуче засудила російського диктатора Володимира Путіна за війну проти України.

Українська інстаграм-блогерка Ілона Чернобай, яка мешкає у Флориді, з'явилася на протесті в образі Анни Нетребко, стоячи перед мікрофоном із табличкою "Твоя сцена – в Кремлі". На задньому фоні лунав спів Нетребко, змішаний зі звуками сирен повітряної тривоги та бомб.

"Російські люди і російська культура повинні бути в Росії – не тут, не в світі", - зазначила Чорнобай.

Протестувальники також тримали плакати з фотографіями дітей, які загинули або були поранені під час війни. Деякі плакати акцентували увагу на митцях, яких російська влада вбила або арештувала за підтримку України.

Фото: Дмитро Божко

Фото: Дмитро Божко

Фото: Дмитро Божко

Очільник Української асоціації Флориди Дмитро Божко висловив сподівання, що протест нагадає громадськості про агресивні дії Росії в Україні, а також приверне до цього увагу Дональда Трампа та його адміністрації. Окрім цього він також закликав російську співачку роз'яснити свою позицію щодо війни в Україні.

"Вона намагається залишатися посередині. Але посередині бути не можна. Треба обирати одну зі сторін", - сказав він.

Як зазначають у NYT, Нетребко виступала у Сполучених Штатах вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли вона стала персоною нон-грата в американських культурних колах через свою підтримку Путіна.

Тоді вона заявляла, що засуджує війну в Україні, однак утрималася від прямої критики російського диктатора.

За останні два роки Нетребко повернулася до Європи, виступаючи у багатьох провідних концертних залах та оперних театрах, незважаючи на деякі протести. Однак більшість американських установ продовжують відмовляти їй у співпраці через її минулу підтримку Путіна і небажання критикувати його зараз.