Україна готова обговорювати передачу полонених КНДР з Південною Кореєю, - посол Пономаренко
Київ відкритий провести обговорення з Сеулом щодо ймовірної передачі полонених північнокорейських солдатів, якщо ті відмовляться повертатися на батьківщину
Про це повідомив посол України у Південній Кореї Дмитро Пономаренко в інтерв'ю The Korean Times.
Наразі Україна не розпочала офіційних переговорів з Південною Кореєю стосовно передачі військових КНДР.
"З огляду на загрозу життю та свободі північнокорейських військовослужбовців у разі їх репатріації до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), і якщо вони відмовляться повертатися, ми відкриті для діалогу з міжнародними партнерами, зокрема Республікою Корея, щодо можливостей їх передачі до третіх країн", - сказав Пономаренко.
Посол також висловив очікування стосовно консультації української сторони з корейською про умови передачі полонених.
- 11 січня повідомлялось, що Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ, з ними спілкується СБУ.
- 14 січня стало відомо, що південнокорейський уряд планує провести консультації з Україною щодо передачі солдатів КНДР, яких Сили оборони захопили в полон, якщо ті попросять про це.
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