Україна готова обговорювати передачу полонених КНДР з Південною Кореєю, - посол Пономаренко

Про це повідомив посол України у Південній Кореї Дмитро Пономаренко в інтерв'ю The Korean Times.

Наразі Україна не розпочала офіційних переговорів з Південною Кореєю стосовно передачі військових КНДР.

"З огляду на загрозу життю та свободі північнокорейських військовослужбовців у разі їх репатріації до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), і якщо вони відмовляться повертатися, ми відкриті для діалогу з міжнародними партнерами, зокрема Республікою Корея, щодо можливостей їх передачі до третіх країн", - сказав Пономаренко.

Посол також висловив очікування стосовно консультації української сторони з корейською про умови передачі полонених.