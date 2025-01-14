Південна Корея заявила про готовність забрати військових КНДР, яких Україна захопила в полон
Південнокорейський уряд планує провести консультації з Україною щодо передачі солдатів КНДР, яких Сили оборони захопили в полон, якщо ті попросять про це
Про це сказав речник МЗС Південної Кореї Лі Чже Вонг, передає Yonhap.
"Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами відповідно до конституції, (уряд) планує провести дискусії з Україною, якщо вони попросять про втечу до Південної Кореї", - заявив він.
Видання пояснює, що конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів як свою територію, тому фактично всіх жителів визнає своїми громадянами.
Водночас речник МЗС підкреслив, що жоден із двох полонених північнокорейських військових не висловив бажання перейти на бік Південної Кореї. Однак відповідні органи Сеула підтримують звʼязок із Києвом щодо питань, які стосуються полонених із КНДР.
- 11 січня стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ, з ними спілкується СБУ.
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