Адресна допомога дозволила спрямувати кошти для майже 10 тис. родин ВПО, які втратили житло, - Жолнович

Про це розповіла в Українському кризовому центрі міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

За словами міністерки, адресна допомога дозволила зекономити кошти для подальшого спрямування для сімей ВПО: держава, зокрема, перевіряла тих, хто виїжджає за кордон на постійне місце проживання, хто має дохід і хто має друге житло.

"Це дозволило спрямувати ці гроші на закупівлю для майже 10 тис. родин ВПО, у яких житла немає взагалі - воно знищене або на тимчасово окупованій території… Вони матимуть можливість у цьому році отримати компенсацію за втрачене житло й таким чином купити собі нове житло, залишившись в Україні, отримавши сталість, впевненість у завтрашньому дні", - сказала Жолнович.