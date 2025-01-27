Адресна допомога дозволила спрямувати кошти для майже 10 тис. родин ВПО, які втратили житло, - Жолнович
Завдяки запровадженню адресної допомоги держава змогла зекономити гроші й спрямувати їх для майже 10 тис. родин внутрішньо переміщених осіб, які втратили свої домівки
Про це розповіла в Українському кризовому центрі міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
За словами міністерки, адресна допомога дозволила зекономити кошти для подальшого спрямування для сімей ВПО: держава, зокрема, перевіряла тих, хто виїжджає за кордон на постійне місце проживання, хто має дохід і хто має друге житло.
"Це дозволило спрямувати ці гроші на закупівлю для майже 10 тис. родин ВПО, у яких житла немає взагалі - воно знищене або на тимчасово окупованій території… Вони матимуть можливість у цьому році отримати компенсацію за втрачене житло й таким чином купити собі нове житло, залишившись в Україні, отримавши сталість, впевненість у завтрашньому дні", - сказала Жолнович.
- Також вона поінформувала, що послугу "Тепла зима", започатковану у 2024 році, мають намір зробити щорічною. Крім того, Мінсоцполітики впровадило послугу "Дитина не одна", щоб допомогти дітям, які осиротіли
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