Кабмін призначив Юлію Гнатюк т.в.о. голови Українського інституту національної пам’яті

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків Голови Українського інституту національної пам'яті на Гнатюк Юлію Сергіївну", - зазначив він.

Довідково. Юлія Гнатюк була на посаді першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті, йдеться на сайті Інститут нацпам'яті.

З жовтня 2009 року працювала на різних посадах в управліннях бухгалтерського обліку у низці установ, у тому числі Національній поліції України.

У 2011 році здобула ступінь магістра з економіки за спеціальністю "облік і аудит" у КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2019-2020 роках була головним спеціалістом відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті, м. Київ. Пізніше на аналогічній посаді у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови.

З 2021 по травень 2024 року була головним бухгалтером відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті.

23 травня 2024 року була призначена розпорядженням Кабінету Міністрів України першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті.