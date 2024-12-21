Кабмін призначив Юлію Гнатюк т.в.о. голови Українського інституту національної пам’яті
Тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Українського інституту національної пам’яті стала Юлія Гнатюк
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Тимчасово покладено виконання обов'язків Голови Українського інституту національної пам'яті на Гнатюк Юлію Сергіївну", - зазначив він.
Довідково. Юлія Гнатюк була на посаді першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті, йдеться на сайті Інститут нацпам'яті.
З жовтня 2009 року працювала на різних посадах в управліннях бухгалтерського обліку у низці установ, у тому числі Національній поліції України.
У 2011 році здобула ступінь магістра з економіки за спеціальністю "облік і аудит" у КНУ імені Тараса Шевченка.
У 2019-2020 роках була головним спеціалістом відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті, м. Київ. Пізніше на аналогічній посаді у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови.
З 2021 по травень 2024 року була головним бухгалтером відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті.
23 травня 2024 року була призначена розпорядженням Кабінету Міністрів України першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті.
- 13 грудня український уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті.
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