Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Кабмін призначив Юлію Гнатюк т.в.о. голови Українського інституту національної пам’яті

Кабмін призначив Юлію Гнатюк т.в.о. голови Українського інституту національної пам’яті

Ксенія Золотова
21 грудня, 2024 субота
16:50
Суспільство Юлія Гнатюк

Тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Українського інституту національної пам’яті стала Юлія Гнатюк

Зміст

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків Голови Українського інституту національної пам'яті на Гнатюк Юлію Сергіївну", - зазначив він.

Довідково. Юлія Гнатюк була на посаді першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті, йдеться на сайті Інститут нацпам'яті.

З жовтня 2009 року працювала на різних посадах в управліннях бухгалтерського обліку у низці установ, у тому числі Національній поліції України.

У 2011 році здобула ступінь магістра з економіки за спеціальністю "облік і аудит" у КНУ імені Тараса Шевченка. 

У 2019-2020 роках була головним спеціалістом відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті, м. Київ. Пізніше на аналогічній посаді у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови.

З 2021 по травень 2024 року була головним бухгалтером відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті.

23 травня 2024 року була призначена розпорядженням Кабінету Міністрів України першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті.

  • 13 грудня український уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті.
     
Теги:
Новини
Культура
Кабмін
історія України
Читайте також:
Автор Юлія Юліна
20 грудня, 2024 п'ятниця
Для українців за кордоном спростили отримання консульських послуг
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Множинне громадянство паспорт
Автор Ірена Моляр
19 грудня, 2024 четвер
"Закрадається думка, що це робиться з двох причин": юрист Магера щодо законопроєкту про множинне громадянство
Київ
+1.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
21 грудня
17:49
Оновлено
обстріл, ППО
Росіяни атакують Україну "шахедами" й ракетами: на Київщині та Дніпропетровщині спрацювала ППО
17:16
ГУР
"Ми дихаємо в спину РФ скрізь": командир спецпідрозділу ГУР Лютий розповів про полювання за кордоном на російських воєнних злочинців
17:09
Польща передала Україні три гелікоптери Мі-8 і Bell 412-HP
16:54
Ексклюзив
Facebook PeабіЦентр
"РеабіЦентр" надає безкоштовні послуги з реабілітації військовим та консультації для лікарів
16:26
SpaceX Falcon 9
Ракета Falcon 9 SpaceX вивела на орбіту військовий розвідувальний супутник Південної Кореї
16:23
ГУР та МЗС евакуювали 34 людини з Сирії, серед них – 15 дітей
16:19
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 110 бойових зіткнень: найбільше боїв на Курському напрямку
16:00
OPINION
Завершення війни: сценаріїв меншає
15:56
ппо
Джерела The Guardian заявляли, що Генштаб наказав перевести більше військових з ППО в піхоту. У ЗСУ прокоментували
15:54
Володимир Зеленський
Понад 550 КАБів, майже 550 БПЛА та понад 20 ракет: Зеленський розповів скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень
15:47
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За ніч щонайменше 5 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн
15:43
Ексклюзив
путін
Очевидно, що в Росії планують переговори без припинення вогню, - Фейгін
15:19
Огляд
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, гонорари, трансляція та все найважливіше про бій
15:11
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина шукає шляхи збереження транзиту газу через Україну
15:10
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
15:08
Оновлено
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на Різдвяному ярмарку: є загиблі та поранені
14:54
Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш назвав "провокацією" прапори УПА на техніці, яку передали Україні
14:49
Оновлено
У російській Казані дрони атакували елітні багатоповерхівки: на пороховому заводі лунають вибухи
14:38
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі відбудеться понад 20 акцій протесту протягом дня
14:25
У ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини
14:14
Дистанційно керований бойовий модуль Wolly
До використання в ЗСУ допустили дистанційно керований бойовий модуль Wolly
14:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов
14:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Крим: найкраща переговорна позиція — це паніка тих, хто "понаїхали"
13:49
Естонія та Латвія застерегли своїх громадян від поїздок до РФ та Білорусі напередодні Різдва
13:32
Фінляндія, кордон
Фінляндія залишила закритим кордон із Росією на невизначений термін
13:30
окупанти в Криму
У підрозділах росіян на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств: міноборони РФ відправило комісію для перевірки
13:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти на Луганщині штрафують мешканців за "пропаганду абортів", - ОВА
13:12
ізраїль обстріл
Єменські хусити вдарили по Ізраїлю гіперзвуковою балістичною ракетою: щонайменше 16 людей поранено
13:04
Оновлено
Вибух
Окупанти обстріляли три села на Херсонщині: загинув цивільний, ще троє поранені
13:01
Оновлено
обстріл, вибух, війна
Армія РФ вдарила по Херсону: постраждали двоє людей, серед них - дитина
12:54
В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку: тварину знешкодили
12:47
скраплений газ корабель
Цьогоріч ЄС імпортує рекордні обсяги скрапленого газу з Росії, - FT
12:32
Володимир Зеленський
Зеленський провів кадрові перестановки в посольствах та організаціях у низці країн
12:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
12:13
транзит газу, газ
Україна і Росія не змогли домовитись про транзит газу за посередництва Азербайджану, - Reuters
12:03
OPINION
Кібератака на реєстри. Тотальна корупція. Нема часу займатися безпекою
11:34
Врятовані з-під обстрілів на Донеччині сервали пройшли повне відновлення у КиївЗоо
11:32
ДТП на Вінниччині 21 грудня
На Вінниччині сталася ДТП за участі легковика та вантажівки: загинуло троє людей
11:20
Роберт Фіцо
Фіцо зустрінеться з Путіним через відмову України від транзиту російського газу, - президент Сербії Вучич
11:14
Росіяни вдарили КАБами по онкодиспансеру в Херсоні: є руйнування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV