Кабмін звільнив Антона Дробовича з посади голови Інституту нацпам’яті
13 грудня український уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, серед яких, зокрема, було звільнення Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті.
Довідково. Антон Дробович у 2011–2012 роках працював журналістом та керівником аналітичного відділу незалежного інформаційного агентства, яке займалося висвітленням питань освіти, науки та молодіжної політики.
Працював в органах державної влади, державних установах культури та освіти, у тому числі – на посаді радника міністра освіти та науки України, керівника служби стратегії музейного планування та розвитку НКММК "Мистецький Арсенал".
З лютого 2017 року – експерт з питань культури та освіти Інституту суспільно-економічних досліджень.
Доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.
4 грудня 2019 року на засіданні уряду Антона Дробовича призначили головою Українського інституту національної пам'яті.
- Антон Дробович, директор Українського інституту національної пам'яті, військовослужбовець у спільному проєкті українського ПЕН та телеканалу Еспресо "Власні назви з Мирославою Барчук" зазначив, що нація, яка намагається опанувати саму себе, свій символічний простір, потребує часу для того, щоб побудувати меморіал вшанування своїх героїв та видатних постатей минулого.
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