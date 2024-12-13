Кабмін звільнив Антона Дробовича з посади голови Інституту нацпам’яті

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, серед яких, зокрема, було звільнення Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті.

Довідково. Антон Дробович у 2011–2012 роках працював журналістом та керівником аналітичного відділу незалежного інформаційного агентства, яке займалося висвітленням питань освіти, науки та молодіжної політики.

Працював в органах державної влади, державних установах культури та освіти, у тому числі – на посаді радника міністра освіти та науки України, керівника служби стратегії музейного планування та розвитку НКММК "Мистецький Арсенал".

З лютого 2017 року – експерт з питань культури та освіти Інституту суспільно-економічних досліджень.

Доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.

4 грудня 2019 року на засіданні уряду Антона Дробовича призначили головою Українського інституту національної пам'яті.