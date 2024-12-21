Росіяни близько 15 разів атакували Нікопольщину: двоє людей поранені

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, окупанти поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Через атаки 60-річну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також поранення отримав 65-річний чоловік – він лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджені 19 приватних будинків та один дачний, п'ять господарських споруд, два гаражі й два авто. Також зачепило 40 сонячних панелей, лінії електропередач, газогони та водогін.