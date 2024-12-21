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Росіяни близько 15 разів атакували Нікопольщину: двоє людей поранені

Юлія Лаврук
21 грудня, 2024 субота
18:42
Війна з Росією

Російська армія протягом суботи, 21 грудня, майже 15 разів атакувала Нікопольщину з артилерії та дронів. Внаслідок обстрілів дві людини отримали поранення

Зміст

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, окупанти поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Через атаки 60-річну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також поранення отримав 65-річний чоловік – він лікуватиметься амбулаторно. 

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджені 19 приватних будинків та один дачний, п'ять господарських споруд, два гаражі й два авто. Також зачепило 40 сонячних панелей, лінії електропередач, газогони та водогін.

  • Російська армія протягом дня 19 грудня здійснила понад 30 атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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