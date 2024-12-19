РФ за день понад 30 разів атакувала Нікопольщину: поранено 6 людей
Російська армія протягом дня здійснила понад 30 атак на Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти застосовували дрони-камікадзе та артилерію
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"За день Нікопольщина пережила понад 30 ворожих атак дронами-камікадзе та артилерією. Агресор бив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах", - написав він.
За його даними, внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Половина з них залишається в лікарні.
Пошкоджено 7 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, 3 гаражі, теплиця, 4 автівки. Понівечені 5 магазинів, ліцей, лінія електропередачі.
Окрім Нікопольського району РФ атакувала також Синельниківський.
"Поцілили з важкої артилерії окупанти й по Синельниківщині. Там зачепило комунальне підприємство й електромережі", - поінформував Лисак.
- Унаслідок обстрілів Нікопольщини 16 грудня було поранено жінку.
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