РФ за день понад 30 разів атакувала Нікопольщину: поранено 6 людей

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За день Нікопольщина пережила понад 30 ворожих атак дронами-камікадзе та артилерією. Агресор бив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах", - написав він.

За його даними, внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Половина з них залишається в лікарні.

Пошкоджено 7 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, 3 гаражі, теплиця, 4 автівки. Понівечені 5 магазинів, ліцей, лінія електропередачі.

Окрім Нікопольського району РФ атакувала також Синельниківський.

"Поцілили з важкої артилерії окупанти й по Синельниківщині. Там зачепило комунальне підприємство й електромережі", - поінформував Лисак.