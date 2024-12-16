Росіяни атакували Нікополь і район артилерією та дронами-камікадзе: є постраждала
Протягом дня, 16 лютого, ворог бив по Нікопольщині артилерією і дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів було поранено жінку, а також пошкоджено інфраструктуру
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Ворог поцілив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах.
Поранено 57-річну жінку, яку госпіталізували у важкому стані.
За словами Лисака, сталася пожежа – зайнялася солома. Також пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, легковик та вантажівка. Понівечені й інфраструктура і 2 підприємства.
"В області негода. Будьте обачні на дорогах. А ще обходьте стороною все, що може нести підвищений ризик. Дерева, рекламні конструкції, лінії електропередач. Прості правила вбережуть від неприємностей", - попередив очільник ОДА.
- У понеділок, 16 грудня, на Херсонщині внаслідок атак російських безпілотників загинула жінка, також 4 людини отримали поранення.
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