Росіяни атакували Нікополь і район артилерією та дронами-камікадзе: є постраждала

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Ворог поцілив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах.

Поранено 57-річну жінку, яку госпіталізували у важкому стані.

За словами Лисака, сталася пожежа – зайнялася солома. Також пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, легковик та вантажівка. Понівечені й інфраструктура і 2 підприємства.

"В області негода. Будьте обачні на дорогах. А ще обходьте стороною все, що може нести підвищений ризик. Дерева, рекламні конструкції, лінії електропередач. Прості правила вбережуть від неприємностей", - попередив очільник ОДА.