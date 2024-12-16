Росіяни від ранку атакують дронами Херсонщину: загинула жінка, є поранений
У понеділок, 16 грудня, на Херсонщині внаслідок атак російських безпілотників загинула жінка, також поранення отримав чоловік
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Там зазначили, що сьогодні, 16 грудня, близько 10:00 росіяни скинули вибухівку з безпілотника на магазин у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки 53-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.
Крім того, в Херсонській ОВА інформували, що близько 08:30 в Антонівці росіяни атакували з дрона літнього чоловіка.
"Через скидання вибухівки з БПЛА 81-річний місцевий житель дістав вибухову травму, уламкові поранення гомілки та стопи. Потерпілого шпиталізували", – йдеться в повідомленні.
- Протягом дня 14 грудня російська окупаційна армія атакувала Херсон та область. Внаслідок ворожих обстрілів були поранені.
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