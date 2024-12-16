Росіяни від ранку атакують дронами Херсонщину: загинула жінка, є поранений

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Там зазначили, що сьогодні, 16 грудня, близько 10:00 росіяни скинули вибухівку з безпілотника на магазин у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки 53-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.

Крім того, в Херсонській ОВА інформували, що близько 08:30 в Антонівці росіяни атакували з дрона літнього чоловіка.

"Через скидання вибухівки з БПЛА 81-річний місцевий житель дістав вибухову травму, уламкові поранення гомілки та стопи. Потерпілого шпиталізували", – йдеться в повідомленні.