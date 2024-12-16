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Головна Економіка "Найважчими будуть економічні питання": віцеспікерка ВР Кондратюк про складнощі в майбутніх євроінтеграційних ініціативах для України

"Найважчими будуть економічні питання": віцеспікерка ВР Кондратюк про складнощі в майбутніх євроінтеграційних ініціативах для України

Юлія Лаврук
16 грудня, 2024 понедiлок
12:56
Економіка Україна ЄС

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк розповіла, що економічні питання, зокрема, ті, що стосуються агропродукції, будуть найважчими для України на шляху до ЄС

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Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка перебуває на форумі "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни".

"Усе те, що стосується економічних питань, – це буде надважливо і надважко проходити. Тому що далі буде вступ і відкриття всіх переговорних кластерів. І буде дуже велика конкуренція з боку всіх європейських країн, зокрема тих, які недавно вступили до Європейського Союзу, і перш за все тих країн, які є нашими сусідами", – сказала Кондратюк.

Вона припустила, що "дуже важливі й важкі питання" стосуватимуться агропродукції. За її словами, в цьому питанні Україна матиме постійні консультації з польськими колегами, які пройшли цей шлях.

Кондратюк додала, що вона як людина, яка очолює від парламенту України Українсько-польську асамблею, докладе зусиль для досягнення компромісних рішень з боку парламентської співпраці. Водночас вона підкреслила, що "буде також велика робота уряду".

"Мене тішить те, що, мабуть, уперше в історії Європейського Союзу, країн ЄС, саме парламент, понад 100 депутатів зараз парламенту, можуть бути  імплементовані в різні переговорні групи на допомогу уряду. Для нас важливо не втратити національний інтерес у цьому і захищати якомога більше наші потенційні економічні ризики", – резюмувала віцеспікерка ВР.

  • Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина 6 грудня розповіла, що зараз тривають переговори про вступ до ЄС, які стосуються розділу внутрішнього ринку.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
ЄС
Вступ в ЄС
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