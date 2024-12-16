"Найважчими будуть економічні питання": віцеспікерка ВР Кондратюк про складнощі в майбутніх євроінтеграційних ініціативах для України
Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк розповіла, що економічні питання, зокрема, ті, що стосуються агропродукції, будуть найважчими для України на шляху до ЄС
Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка перебуває на форумі "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни".
"Усе те, що стосується економічних питань, – це буде надважливо і надважко проходити. Тому що далі буде вступ і відкриття всіх переговорних кластерів. І буде дуже велика конкуренція з боку всіх європейських країн, зокрема тих, які недавно вступили до Європейського Союзу, і перш за все тих країн, які є нашими сусідами", – сказала Кондратюк.
Вона припустила, що "дуже важливі й важкі питання" стосуватимуться агропродукції. За її словами, в цьому питанні Україна матиме постійні консультації з польськими колегами, які пройшли цей шлях.
Кондратюк додала, що вона як людина, яка очолює від парламенту України Українсько-польську асамблею, докладе зусиль для досягнення компромісних рішень з боку парламентської співпраці. Водночас вона підкреслила, що "буде також велика робота уряду".
"Мене тішить те, що, мабуть, уперше в історії Європейського Союзу, країн ЄС, саме парламент, понад 100 депутатів зараз парламенту, можуть бути імплементовані в різні переговорні групи на допомогу уряду. Для нас важливо не втратити національний інтерес у цьому і захищати якомога більше наші потенційні економічні ризики", – резюмувала віцеспікерка ВР.
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