"Бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу": Медведєв заявив, що Україна опинилася перед вибором

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Міжнародне життя"

За його словами, це допоможе жителям України побудувати державу, позбавлену "мороку українства".

Медведєв зазначив, що українці нині стоять перед вибором: чи залишитися з Росією, чи зникнути з карти світу. Він стверджує, що для досягнення цього українцям слід визнати свою приналежність до "загальноросійського проєкту".

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"Сьогодні перед Україною стоїть вибір - бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу. При цьому українцям не потрібно класти ''ні душу, ні тіло'' за свою свободу. Їм слід втихомирити гординю ''інакшості'', відмовитися від протиставлення себе загальноросійському проєкту і вигнати демонів політичного українства", - наголосив він.

Заступник голови Ради безпеки Росії також підкреслив, що нібито подальше дотримання "агресивного русофобського курсу" з боку України може призвести до того, що вона "зникне з карти світу назавжди".