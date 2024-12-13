"Бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу": Медведєв заявив, що Україна опинилася перед вибором
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висловив думку, що Росія повинна активно просувати ідею своєї незамінності для України на культурному, мовному та політичному рівнях
Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Міжнародне життя"
За його словами, це допоможе жителям України побудувати державу, позбавлену "мороку українства".
Медведєв зазначив, що українці нині стоять перед вибором: чи залишитися з Росією, чи зникнути з карти світу. Він стверджує, що для досягнення цього українцям слід визнати свою приналежність до "загальноросійського проєкту".
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"Сьогодні перед Україною стоїть вибір - бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу. При цьому українцям не потрібно класти ''ні душу, ні тіло'' за свою свободу. Їм слід втихомирити гординю ''інакшості'', відмовитися від протиставлення себе загальноросійському проєкту і вигнати демонів політичного українства", - наголосив він.
Заступник голови Ради безпеки Росії також підкреслив, що нібито подальше дотримання "агресивного русофобського курсу" з боку України може призвести до того, що вона "зникне з карти світу назавжди".
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