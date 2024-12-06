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Окупанти штрафуватимуть жителів Запорізької області за українську мову

Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
19:23
Війна з Росією російський окупант

Російські загарбники посилюють русифікацію Запорізької області - штрафуватимуть жителів тимчасово окупованих територій за українську мову

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На окупованих територіях Запорізької області росіяни обіцяють штрафувати власників приватних будинків за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць", - йдеться у повідомленні.

Окупанти планують практикувати подібні штрафи з початку 2025 року.

"Це частина політики тотальної русифікації, спрямованої на знищення української ідентичності та витіснення будь-яких символів, які нагадують про окупаційний статус цих земель", - наголосили у Центрі нацспротиву.

  • 6 грудня повідомлялось, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України не виконали свій план щодо рекрутингу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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