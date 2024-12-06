Окупанти штрафуватимуть жителів Запорізької області за українську мову

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На окупованих територіях Запорізької області росіяни обіцяють штрафувати власників приватних будинків за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць", - йдеться у повідомленні.

Окупанти планують практикувати подібні штрафи з початку 2025 року.

"Це частина політики тотальної русифікації, спрямованої на знищення української ідентичності та витіснення будь-яких символів, які нагадують про окупаційний статус цих земель", - наголосили у Центрі нацспротиву.