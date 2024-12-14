Окупанти вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині: постраждала жінка
Удень 14 грудня російська окупаційна армія вдарила по Новоолександрівці, що в Бериславському районі Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
"Сьогодні опівдні російська армія вдарила по Новоолександрівці Бериславського району. Внаслідок артобстрілу постраждала 65-річна жінка, яка перебувала на вулиці", - зазначили в ОВА.
Повідомляється, що у потерпілої вибухова травма та осколкове поранення стегна. Її доправили до лікарні.
- Зранку 14 грудня російська окупаційна армія атакувала Білозерку, що в Херсонській області, внаслідок чого було пошкоджено кілька будинків.
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