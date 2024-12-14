Окупанти вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині: постраждала жінка

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

"Сьогодні опівдні російська армія вдарила по Новоолександрівці Бериславського району. Внаслідок артобстрілу постраждала 65-річна жінка, яка перебувала на вулиці", - зазначили в ОВА.

Повідомляється, що у потерпілої вибухова травма та осколкове поранення стегна. Її доправили до лікарні.