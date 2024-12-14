Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині: пошкоджено будинки

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

"Близько четвертої години ранку російські військові атакували населений пункт. У результаті прямого влучання ворожого снаряда було зруйновано дах і вибито вікна одного з будинків. В іншому вибуховою хвилею та уламками пошкоджено покрівлю і вікна", - йдеться у повідомленні.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.