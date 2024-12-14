Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині: пошкоджено будинки
Зранку 14 грудня російська окупаційна армія атакувала Білозерку, що в Херсонській області, внаслідок чого було пошкоджено кілька будинків
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
"Близько четвертої години ранку російські військові атакували населений пункт. У результаті прямого влучання ворожого снаряда було зруйновано дах і вибито вікна одного з будинків. В іншому вибуховою хвилею та уламками пошкоджено покрівлю і вікна", - йдеться у повідомленні.
Фото: Херсонська ОВА
Фото: Херсонська ОВА
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
- Вранці 13 грудня російські окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
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