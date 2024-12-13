Окупанти скинули вибухівку із дрона на автомобіль у Херсоні: є постраждалі

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок скиду вибухівки з дрона на автомобіль множинні опіки верхніх кінцівок та обличчя отримав чоловік 35 років і жінка 50 років. У стані середньої тяжкості їх доставлено до лікарні", - зазначив очільник МВА.