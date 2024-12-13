Окупанти скинули вибухівку із дрона на автомобіль у Херсоні: є постраждалі
Вранці 13 грудня російські окупанти скинули вибухівку із дрона на автомобіль у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Внаслідок скиду вибухівки з дрона на автомобіль множинні опіки верхніх кінцівок та обличчя отримав чоловік 35 років і жінка 50 років. У стані середньої тяжкості їх доставлено до лікарні", - зазначив очільник МВА.
- Зранку 12 грудня окупанти атакували Херсон безпілотниками та артилерією. Внаслідок цього загинув цивільний чоловік та постраждала жінка.
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