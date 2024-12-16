"Україна на найвищому порядку денному": Стефанішина про запрошення Зеленського на засідання Євроради
Запрошення президента України Володимира Зеленського на перше засідання Європейської ради після призначення її нового президента є дуже важливим сигналом для Києва
Про це зазначила на пресбрифінгу під час форуму "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни" віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.
"Зеленського запрошено на перше засідання Європейської Ради після призначення її президента. Це дуже важливий для нас сигнал. Фактично немає розділення між Україною і державами – членами ЄС. Україна на найвищому порядку денному. І, звичайно, буде багато питань, які планують обговорити. Це, звісно, і зустріч у Парижі, і ініціативи Європейської комісії", – сказала Стефанішина.
Вона додала, що на цьому засіданні, за її інформацією, Європейська комісія, зокрема, розглядатиме стратегічну візію на наступні 5 років і щодо розширення, і щодо оборонної політики Європейського Союзу.
"Безумовно, президент прийняв запрошення для участі в Єврораді в першу чергу для того, щоб окреслити новому складу європейських інституцій пріоритети європейської інтеграції, взаємодії з ЄС, ролі Європейського Союзу в мирній Європі. Думаю, що всі цього очікують, тому що його було запрошено в перший день, коли президент Кошта приступив до своїх обов'язків", – додала вона.
- Новообраний очільник Європейської ради Антоніу Кошта 7 грудня повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на перший саміт Євроради під своїм керівництвом. Він поінформував, що ситуація в Україні буде в центрі дискусій засідання Євроради під його керівництвом 19 грудня, а також на саміті ЄС – Західні Балкани 18 грудня. Обидві зустрічі відбудуться у Брюсселі. "Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської ради, щоб він поділився з нами останніми подіями на місці та своїми поглядами на те, як Європа може найкраще підтримати Україну", – зазначив Кошта.
- Як написало в суботу, 14 грудня, видання Politico з посиланням на джерела, 18 грудня європейські лідери зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, аби обговорити мирні плани та потенційне розгортання миротворчих сил в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ЄС – Західні Балкани.
- Лідери Європейського союзу на саміті 19 грудня мають намір підтвердити свою підтримку України та Молдови, водночас засудивши дії грузинського уряду, який жорстоко придушує протести опозиції, – зазначило Радіо Свобода, яке ознайомилося з проєктом документа.
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