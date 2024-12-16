"Україна на найвищому порядку денному": Стефанішина про запрошення Зеленського на засідання Євроради

Про це зазначила на пресбрифінгу під час форуму "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни" віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Зеленського запрошено на перше засідання Європейської Ради після призначення її президента. Це дуже важливий для нас сигнал. Фактично немає розділення між Україною і державами – членами ЄС. Україна на найвищому порядку денному. І, звичайно, буде багато питань, які планують обговорити. Це, звісно, і зустріч у Парижі, і ініціативи Європейської комісії", – сказала Стефанішина.

Вона додала, що на цьому засіданні, за її інформацією, Європейська комісія, зокрема, розглядатиме стратегічну візію на наступні 5 років і щодо розширення, і щодо оборонної політики Європейського Союзу.

"Безумовно, президент прийняв запрошення для участі в Єврораді в першу чергу для того, щоб окреслити новому складу європейських інституцій пріоритети європейської інтеграції, взаємодії з ЄС, ролі Європейського Союзу в мирній Європі. Думаю, що всі цього очікують, тому що його було запрошено в перший день, коли президент Кошта приступив до своїх обов'язків", – додала вона.